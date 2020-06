Groził maczetą i żądał gotówki – szybkie zatrzymanie i trzymiesięczny areszt dla 21-latka Data publikacji 12.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dobre rozpoznanie i skuteczna praca operacyjna pozwoliła policjantom z Lubska zatrzymać podejrzanego o dokonanie rozboju na stacji paliw. 21-latek podszedł do kasy, wyciągnął maczetę i grożąc kasjerce zażądał pieniędzy. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Żarach oraz Policji i zastosował środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.

Do zdarzenia doszło we wtorek (9 czerwca) nad ranem na jednej ze stacji paliw w Lubsku. Nieznany mężczyzna ubrany na czarno, w kapturze oraz maseczce na twarzy podszedł do kasjerki, wyciągnął maczetę spod bluzy i grożąc nakazał kobiecie otworzyć dwie kasy. Pieniądze z kasy zapakował do reklamówki i uciekł. Dyżurny po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce natychmiast wysłał policjantów. Rozpoczęli oni szeroko zakrojone działania zmierzające do ustalenia i zatrzymania osoby odpowiedzialnej za te zdarzenie Intensywne czynności prowadzone przez funkcjonariuszy zarówno pionu prewencji, jak i kryminalnego, przyniosły efekty jeszcze tego samego dnia. Policjanci zatrzymali 21-latka podejrzewanego o dokonanie rozboju, który został przewieziony do policyjnego aresztu.

Śledczy zgromadzili materiał dowodowy w tej sprawie oraz odzyskali część skradzionej gotówki, którą zatrzymany ukrył w swoim mieszkaniu. 21-latek usłyszał już zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. W środę (10 czerwca) Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Żarach oraz Policji i aresztował go na trzy miesiące. Za tego typu przestępstwo grozi od 3 do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: kom. Aneta Berestecka

