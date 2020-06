Atakował kobiety. Podejrzanego rozpoznał i zatrzymał policjant po służbie Data publikacji 12.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z powiatu dzierżoniowskiego będąc w czasie wolnym od służby rozpoznał mężczyznę podejrzanego o popełnienie brutalnych przestępstw. Wezwał wsparcie i zatrzymał go. Wobec sprawcy sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Policjanci z powiatu dzierżoniowskiego otrzymali zgłoszenie o usiłowaniu rozboju, do jakiego doszło w Bielawie. We wczesnych godzinach porannych, na jadącą rowerem do pracy kobietę napadł mężczyzna. Początkowo zażądał pieniędzy, a następnie uderzył ją w twarz powodując u pokrzywdzonej obrażenia głowy. Usiłował ofierze przestępstwa wyrwać torebkę, co mu się jednak nie udało. Po zdarzeniu zbiegł.

Kobieta powiadomiła Policję. Podała rysopis sprawcy. Ruszył proces wykrywczy. Okazało się, że tego samego dnia w okolicach bielawskiego parku miejskiego ten sam napastnik zaatakował 16-letnią dziewczynkę. Zupełnie bez powodu małoletnia wraz z koleżankami była przez niego wyzywana. Następnie sprawca groził jej pozbawieniem życia i zaatakował, kopiąc w tułów i głowę. Na podstawie przeprowadzonych ustaleń policjanci wytypowali osobę mogącą mieć związek z tymi zdarzeniami.

Funkcjonariusz wydziału dochodzeniowo - śledczego bielawskiego komisariatu będąc w czasie wolnym od służby, na terenie Dzierżoniowa zauważył osobę poszukiwaną i działając wspólnie z policjantami będącymi w pracy zatrzymał podejrzanego.

29-latkowi zostały przedstawione zarzuty usiłowania rozboju, gróźb karalnych i spowodowania uszczerbku na zdrowiu, za które grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Na podstawie zgromadzonych w tej sprawie materiałów sąd zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt.

(KWP we Wrocławiu/js)