Sądeccy policjanci zabezpieczyli nielegalne papierosy oraz tytoń Data publikacji 12.06.2020 Policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą w sądeckiej komendzie skonfiskowali ponad 100 kg krajanki tytoniu oraz 42 tysiące sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Teraz mężczyzna, który naraził Skarb Państwa na stratę blisko 160 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconych podatków odpowie za swoje czyny.

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą prowadząc działania ustalili mężczyznę podejrzewanego o nielegalne posiadanie tytoniu i wyrobów tytoniowych. Podczas przeszukania jego mieszkania oraz pomieszczeń gospodarczych funkcjonariusze zabezpieczyli 7 worków jutowych z krajanką tytoniu o wadze 105 kg oraz 7 kartonowych pudeł, w których znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy skarbowej - łącznie 42 tys. sztuk.



Mężczyzna, który zajmował się nielegalnym procederem naraził Skarb Państwa na straty sięgające blisko 159 tys. złotych. Podejrzany usłyszał od policjantów zarzut z art. 65 § 1 Kodeksu karnego skarbowego (tj. nabywanie, przechowywanie, przewożenie lub przesyłanie wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego), za co grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do 3 lat.

(KWP w Krakowie/js)