Rzucił z okna szklaną butelką w kierunku tłumu. Agresywny mężczyzna zatrzymany przez policjantów Data publikacji 12.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Rzucił z okna szklaną butelką w kierunku tłumu ludzi oraz policjantów obsługujących wypadek drogowy. Krewki i nietrzeźwy 60-latek nie uspokoił się nawet wobec interweniującego patrolu. Znieważył oraz groził policjantom – został zatrzymany i noc spędził w celi świebodzińskiej komendy. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3 oraz grzywna.

Policjanci podczas służby mają do czynienia z różnymi sytuacjami, jednakże zdarzają się takie interwencje, podczas których brak jest jakichkolwiek logicznych przyczyn, które mogły uzasadniać zajście. Często autorzy takich zdarzeń są po prostu w stanie upojenia alkoholowego i próbują „zaistnieć”, zwrócić na siebie uwagę. Tego typu interwencja miała miejsce na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie. Na jednej z ulic w centrum miasta policjanci wykonywali czynności, które mają pozwolić na wyjaśnienie przyczyn i okoliczności wypadku z udziałem motocyklisty. Takie niecodzienne zdarzenia przyciągają zaciekawionych ludzi, którzy obserwują całą sytuację. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie zachowanie, blisko 60-letniego mężczyzny. Obserwował on zajście z okna jednej z kamienic. W pewnym momencie zaczął zachowywać się agresywnie i wykrzykiwał wulgaryzmy. Zaraz za słowami postanowił przejść do czynów i rzucił w kierunku tłumu oraz radiowozu szklaną butelką. Szczęśliwe nikogo nie trafił, jednakże butelka przeleciała bardzo blisko ludzi i rozbiła się na jezdni tuż przy radiowozie. Policjanci natychmiast zareagowali. Obecny na miejscu patrol interwencyjny udał się do kamienicy, gdzie już na korytarzu, zastał wulgarnego mężczyznę. Świadkowie natychmiast rozpoznali go jako osobę, która rzuciła butelką. Krewki 60-latek nie tylko nie uspokoił się przy policjantach, ale groził im i znieważał. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany przez policjantów. W trakcie czynności okazało się, że mężczyzna ma około trzech promili alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty chuligańskiego wybryku, znieważenia funkcjonariuszy oraz kierowania wobec interweniujących policjantów gróźb w celu zmuszenia ich do odstąpienia od zatrzymania. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat trzech oraz grzywna.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)