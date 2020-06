Policjanci pomogli starszej pani dotrzeć bezpiecznie do domu Data publikacji 12.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj „Starsza, schorowana kobieta idzie wzdłuż torów, a wkrótce może nadjechać pociąg” – zgłoszenie o takiej treści wpłynęło do świebodzińskiej komendy. Skierowany na miejsce patrol szybko odnalazł starszą panią, szczęśliwie już poza torowiskiem. Seniorka skorzystała z uprzejmości funkcjonariuszy, którzy odwieźli ją do domu i przekazali pod opiekę rodzinie.

Priorytetem działań Policji jest nieść pomoc. Nie każda interwencja jednak docelowo okaże się poważnym zdarzeniem. Do każdej jednak policjanci podejdą z zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem. Jest to dlatego istotne, ponieważ to, co dla jednych może wydać się błahostką, dla innych jest trudne do przezwyciężenia i stanowi w życiu duży problem.

W czwartek, 11 czerwca, Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie otrzymali zgłoszenie od starszej, 84-letniej, kobiecie, która idzie wzdłuż torów. Natychmiast na miejsce został skierowany patrol interwencyjny, Na miejscu policjanci w pierwszej chwili skontrolowali torowisko, ponieważ wkrótce nadjechać mógł pociąg. Po chwili kobieta została odnaleziona na poboczu w pobliżu nieczynnej rampy załadunkowej. Przy niej już znajdowała się kobieta, członek rodziny, na co dzień opiekująca się starszą kobietą. Oznajmiła ona policjantom, że niestety wiek i stan zdrowia seniorki sprawiają, że gubi się w latach, w których żyje i próbuje ciągle udawać się do nieżyjących członków rodziny lub znajomych. Dziś jest ponadto w stosunku do niej agresywna i ucieka, ponieważ nie przyjęła leków. Kobieta nie ma siły i nie wyobraża sobie, by przymusem, dała radę zabrać ją do mieszkania. Umiejętnie prowadzona, przez policjantów, rozmowa z seniorką sprawiła, że ta z chęcią skorzystała z pomocy funkcjonariuszy i pozwoliła radiowozem odwieźć się do miejsca zamieszkania. Na miejscu policjanci pozostawili ją pod opieką męża oraz członka rodziny. Seniorka była szczęśliwa, mogąc porozmawiać z policjantami, i opowiedzieć swoja historię. Członkowie rodziny z kolei podziękowali za pomoc w trudnej sytuacji. Oświadczyli, że wezwali policjantów, ponieważ obawiali się, że 84-latka zrobi sobie krzywdę poza domem, a nie wiedzieli, do kogo mogliby się zgłosić, i poprosić o pomoc.

źródło: mł. asp. Marcin Ruciński

