Data publikacji 12.06.2020 Zareagował po służbie, zatrzymał wandala Policjant z Oddziału Prewencji Policji, wracając po służbie do domu, zatrzymał mężczyznę, który uszkodził 9 samochodów. 40-letni wandal powyrywał wycieraczki z zaparkowanych aut. Mężczyzna już usłyszał zarzuty. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia

We wtorek (09.06.2020 r.) kilka minut przed północą policjant z oddziału prewencji wracał po służbie do domu. W okolicy parkingu przy ul. Dziewulskiego funkcjonariusz zauważył mężczyznę, który wyrywa z zaparkowanego samochodu wycieraczkę. Policjant zareagował błyskawicznie i zatrzymał go na gorącym uczynku.

Po chwili na miejsce dojechał patrol, który przewiózł 40-latka do policyjnego aresztu. Szybko wyszło na jaw, że osobowa kia, przy której wandal został zatrzymany, nie była jedynym uszkodzonym samochodem w okolicy. Funkcjonariusze naliczyli aż 9 samochodów z podobnymi uszkodzeniami. 40-latek usłyszał zarzut za ich uszkodzenie.

Teraz może mu teraz grozić do 5 lat więzienia.

(KWP w Bydgoszczy / kp)