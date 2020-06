Kora już na emeryturze Data publikacji 12.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W czerwcu na zasłużoną emeryturę odeszła Kora – policyjny owczarek niemiecki wyszkolony do wyszukiwania zapachów narkotyków. Swoją służbę w katowickim garnizonie rozpoczęła 10 lat temu. Alarmowo wzywana była jednak do służby z kryminalnymi na terenie całego Śląska. Dziękując Korze za wspólną służbę, życzymy jej godnej emerytury i zawsze pełnej miski smakołyków.

Po 10 latach służby na zasłużoną emeryturę przeszła Kora (służbowo Euforia) - policyjny owczarek niemiecki wyszkolony do wyszukiwania zapachów narkotyków. Chociaż Kora wspólnie z asp. szt. Łukaszem Brzezińskim służyli w wydziale prewencji katowickiej komendy, to alarmowo wzywani byli do służby z kryminalnymi na terenie całego Śląska. Przez dekadę policyjny czworonóg podejmował setki przeszukań mieszkań, piwnic, domów, samochodów czy też hal w poszukiwaniu narkotyków. Wszędzie tam, gdzie przestępcy mogli ukryć narkotyki, a oko człowieka nie mogło ich dostrzec, niezawodny węch Kory okazywał się nieoceniony! Kora swoje policyjne szlify wraz ze swoim przewodnikiem asp. szt. Łukaszem Brzezińskim zdobywała w Zakładzie Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach.

Jak ogromną pracę wykonał i „włożył” serce w szkolenie Kory jej przewodnik, świadczą nie tylko kilogramy „wywąchanych” i zdjętych przez policjantów z rynku narkotyków, ale również zdobyte miejsca na podium Kynologicznych Mistrzostwach Policji. W 2013 roku podczas XIII Kynologicznych Mistrzostwa Policji Kora (Euforia) wspólnie z przewodnikiem asp. szt. Łukaszem Brzezińskim zdobyli III miejsce w kategorii psów wyszkolonych do wyszukiwania zapachów narkotyków, a w 2019 roku podczas Wojewódzkiego Finału XIX Kynologicznych Mistrzostwach Policji, które odbyły się na terenie miasteczka symulacyjnego Szkoły Policji w Katowicach oraz w Porcie Lotniczym Katowicach–Pyrzowicach stanęli na najwyższym podium mistrzostw.

Katowickie dzieci znają Korę z zupełnie innej strony. Wspólnie z policyjnym przewodnikiem psa służbowego i profilaktykami z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach od wielu lat brała udział w programie profilaktycznym „Bezpieczny Maluch”. Kora, wspólnie z policjantami, odwiedzała przedszkola i szkoły, gdzie uczono najmłodszych jak bezpiecznie postępować z czworonogami, co należy zrobić, kiedy pies zaatakuje i jak takiego ataku należy unikać. Te kwestie poruszane były również podczas spotkań z mieszkańcami Katowic organizowanych z okazji letnich festynów.

Odejście Kory na emeryturę nie oznacza jednak rozstania z asp. szt. Łukaszem Brzezińskim. Przez całą swoją policyjną służbę Kora mieszkała w domu swojego przewodnika. Znalazła również tam swój dom już na emeryturze. Dziękując Korze za wspólną służbę, życzymy jej godnej emerytury i zawsze pełnej miski smakołyków.

(KWP w Katowicach/js)