Uratowali wycieńczonego psa, którego zamknięto w nagrzanym aucie Data publikacji 15.06.2020 Policjanci uratowali psa, który został zamknięty w stojącym na słońcu pojeździe. By wydostać zwierzę ze środka musieli rozbić szybę w samochodzie. Zaopiekowali się pieskiem i podali mu wodę. W związku z brakiem kontaktu z właścicielem, zwierzę zostało przewiezione do schroniska.

Sygnał o zamkniętym w nagrzanym samochodzie psie policjanci z Bemowa otrzymali w piątek, 12.06.2020 r., po 16.00. Według zgłaszających, zwierzę przebywało w zaparkowanym oplu przy ul. Wrocławskiej. Odczekali 15 minut na przybycie właściciela, w końcu postanowili powiadomić o sytuacji Policję.

Na miejscu policjanci potwierdzili, że na podłodze między przednim fotelem kierowcy a tylną kanapą pojazdu leży pies. Samochód był zaparkowany w nasłonecznionym miejscu. Ocenili, że zwierzę jest słabe i osowiałe. Policjanci o całej sytuacji powiadomili oficera dyżurnego. W tym samym czasie inni funkcjonariusze próbowali ustalić właściciela pojazdu. Stan psa z każdą minutą się pogarszał, w końcu policjanci zdecydowali się wybić szybę w aucie i wydostać zwierzę ze środka. Gdy pies był już bezpieczny, policjanci zaopiekowali się nim i podali mu wodę.

Funkcjonariusze dotarli również do lokalu, w którym miał przebywać właściciel opla. Nikogo tam jednak nie zastali. Zwierzę zostało przewiezione do schroniska. Dopiero po około dwóch godzinach właściciel opla skontaktował się z policjantami. W tej chwili śledczy prowadzą postępowanie, które pozwoli ustalić wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Znęcanie się nad zwierzętami zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.



Przypominamy, że zostawione zwierzę w samochodzie w upalne dni może ulec przegrzaniu, odwodnieniu, udarowi czy nawet uduszeniu. Nie bądźmy obojętni. Gdy zauważymy zwierzę znajdujące się w sytuacji zagrażającej jego życiu lub zdrowiu, poinformujmy policjantów, telefonując pod numer tel. alarmowego 112.

(KSP / mw)