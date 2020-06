Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał sprawcę kradzieży Data publikacji 15.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Czujnością wykazał się będący w czasie wolnym od służby policjant wydziału kryminalnego polickiej komendy, który zatrzymał sprawcę kradzieży. Funkcjonariusz zauważył jak złodziej wybiega ze sklepu i natychmiast ruszył za nim w pościg. 42-latek został zatrzymany, a skradziony towar wrócił do sklepu.

W środę, 10 czerwca br., około południa, funkcjonariusz z wydziału kryminalnego będąc w czasie wolnym od służby, robił zakupy w jednym z marketów w Policach. W sklepie jego uwagę przykuło dwóch mężczyzn, którzy dziwnie się zachowywali. Po krótkiej chwili za linią kas funkcjonariusz zauważył, jak jeden z nich szarpie się z pracownikiem ochrony. Policjant nie mając żadnych wątpliwości, że doszło do kradzieży, natychmiast zaczął działać. Pomógł opanować zatrzymanego w sklepie jednego z mężczyzn po czym natychmiast ruszył w pościg za drugim. Po kilku minutach policjant obezwładnił podejrzewanego o kradzież 42-latka i przyprowadził do sklepu. Skradziony alkohol wrócił do sprzedaży, a sprawcy kradzieży 42-letni mieszkaniec Stargardu i 28-letni mieszkaniec Łodzi zostali przekazani przybyłemu na miejsce patrolowi Policji.

Teraz mężczyźni odpowiedzą przed sądem za kradzież. Grozi im kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Szczecinie / mw)