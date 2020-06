Policjant i ratownicy wodni uratowali czterech turystów, którzy wypadli z łódki do jeziora Orzysz Data publikacji 15.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne służby policjantów i ratowników ze Stowarzyszenia „Podwodnik” to efekt porozumienia o współpracy podpisanego w marcu tego roku. Zakładało ono m.in. wspólne patrole na terenie gminy Orzysz. Już pierwsza taka służba okazała się niezwykle potrzebna. Policjant i dwóch ratowników wodnych uratowało życie czterem turystom, którzy wypadli z łódki do jeziora Orzysz. Żaden z mężczyzn nie miał na sobie kamizelki asekuracyjnej. Dzięki szybkiej i skutecznej interwencji nie doszło do tragedii.

W piątek (12.06.2020) na jeziorze Orzysz służbę pełnił patrol mieszany składający się z policjanta z Komisariatu Policji w Orzyszu i dwóch ratowników wodnych ze Stowarzyszenia „Podwodnik. Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych”. To pierwsza taka służba, będąca efektem porozumienia o współpracy podpisanego w marcu tego roku przez Komendanta Powiatowego Policji w Piszu i Prezesa Stowarzyszania.

Już pierwsza wspólna służba na jeziorze Orzysz okazała się niezwykle potrzebna. Patrol składający się z policjanta i dwóch ratowników wodnych, w odległości około 300 m od brzegu zauważył przewróconą łódź. Wokół niej było kilka osób w wodzie wołających o pomoc. Funkcjonariusze widząc to natychmiast podpłynęli. Okazało się, że do jeziora wpadło czterech mężczyzn, a ich łódź wędkarska bardzo szybko nabierała wody. Sytuacja była tym bardziej niebezpieczna, że żadna z osób nie miała na sobie kamizelki asekuracyjnej.

Patrol wyciągnął wszystkich mężczyzn z jeziora, a ich łódź odholował do brzegu. Byli to turyści z Warszawy w wieku od 20 do 30 lat. Bardzo przepraszali za swoje nieodpowiedzialne zachowanie oraz dziękowali za tak szybą pomoc i uratowanie im życia.

Tym razem dzięki szybkiej i skutecznej interwencji nie doszło do tragedii.

Łódka na jeziorze

Patrol wodny na jez. Orzysz

Patrol wodny na jez. Orzysz

Policjanci i ratownicy wodni apelują do wszystkich, aby przestrzegali zasad bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku wypoczywając na jeziorach. Przebywanie pod wpływam alkoholu (lub innych środków o podobnym działaniu) w wodzie i nad wodą jest niedopuszczalne oraz wysoce niebezpieczne. Brak kamizelki asekuracyjnej na sobie może skończyć się utonięciem. Nie zapominajmy o tym!

„Dziękujemy Panu Komendantowi Powiatowemu Policji w Piszu i Komendantowi Komisariatu Policji w Orzyszu za wsparcie – wierzymy, że wspólne patrole ratowników wodnych i policjantów pomogą poprawić bezpieczeństwo na jeziorze Orzysz i akwenach okolicznych”- tak podsumował pierwszą wspólną służbę Prezes Podwodnika.

(asz/tm)