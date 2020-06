Zatrzymani za oszustwa Data publikacji 15.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu KMP w Lublinie zatrzymali 55-letniego mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego oraz 42-letniego mieszkańca gminy Piaski. Mężczyźni w ubiegłym tygodniu brali udział w oszustwach metodą "na policjanta". Trzy kobiety uwierzyły w historię o wypadku osoby najbliższej i straciły blisko 70 tys. złotych. Funkcjonariusze odzyskali już ponad 40 tys. złotych. Obaj mężczyźni zostali doprowadzeni do sądu, gdzie zapadnie decyzja o tymczasowym aresztowaniu.

W ubiegłym tygodniu do dwóch mieszkanek Lublina i jednej mieszkanki Świdnika zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako policjant. Fałszywy funkcjonariusz twierdził, że ich bliscy spowodowali wypadek i aby nie trafili do aresztu potrzebne są pieniądze. Niestety kobiety uwierzyły w słowa oszustów i przekazały obcym zgromadzoną gotówkę. Pokrzywdzone były przekonane, że pieniądze przekazują prawdziwemu policjantowi, by „ratować” członka rodziny. Łącznie straciły blisko 70 tys. złotych.

W rozpracowaniu tego typu przestępstw specjalizują się policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Funkcjonariusze, bardzo dokładnie analizują każde przestępstwo. W tym przypadku na ustalenie sprawcy, nie trzeba było długo czekać. 55-letni mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego oraz 42-letni mieszkaniec gminy Piaski w ręce lubelskich policjantów wpadli w weekend. Przy pierwszym z zatrzymanych funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli ponad 40 tys. złotych, pochodzące z przestępstw.

Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty. 55-latek będzie musiał liczyć się z odpowiedzialnością za dwa przestępstwa, natomiast 32-latek za trzy. Dzisiaj, 15.06.2020 r., zostaną doprowadzeni do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Za oszustwo grozi im kara do 8 lat więzienia.

(KWP w Lublinie/ kpa)