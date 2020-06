Miało być szybko i brawurowo. Wyścigi młodych kierowców na drogach Gorzowa w porę przerwali policjanci Data publikacji 15.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 300 osób, 200 stuningowanych pojazdów z lubuskiego i zachodniopomorskiego oraz pełna gotowość do pokazów driftów i wyścigów na drogach publicznych - to miało być wydarzenie, które zakładało ryzykowną zabawę oraz pokaz umiejętności adeptów motoryzacji. Większość z nich to młode osoby, które posiadały świeżo wydane dopiero prawa jazdy. Jednak nim zdążyli dobrze rozgrzać maszyny, policjanci byli już na miejscu i ostudzili zapały, które mogły zakończyć się nieszczęściem.

W minionym tygodniu lubuscy policjanci ruchu drogowego skoncentrowali się na wzmożonych działaniach, które polegały na sprawdzeniu zachowań młodych kierowców, którzy pochodzili z województwa lubuskiego, a część z zachodniopomorskiego. Blisko 300 miłośników motoryzacji i szybkiej jazdy w ponad 200 stuningowanych samochodach miało ścigać się po ulicach Gorzowa Wielkopolskiego. Nie wszyscy jednak zdążyli zrealizować swój cel jakim miały być pokazy driftów, a także szybka jazda.

Odpowiednie rozpoznanie lubuskich funkcjonariuszy sprawiło, że część młodych kierowców nie zdążyło nawet dobrze rozgrzać swoich samochodów. Mimo to policjanci ruchu drogowego wylegitymowali 150 osób, nałożyli 84 mandatów - głównie za przekroczenie prędkości, zabezpieczyli 24 dowody rejestracyjne, skierowali kilka wniosków do sądu oraz zatrzymali kierującego, który na ograniczeniu do 70 km/h jechał 162 km/h. Wszystko to działo się na ulicach Zawadzkiej, Łukasińskiego, Piłsudskiego, Mosiężnej, Złotego Smoka, Słowiańskiej i dużym parkingu przy jednym z marketów na ulicy Szczecińskiej oraz Górczyńskiej.

Rozumiejąc pasje młodych musimy jednocześnie pamiętać, że ulica to nie tor wyścigowy. Tego rodzaju wyczyny drogowe oraz drifterska jazda na drogach publicznych może doprowadzić do tragedii samych uczestników takich wydarzeń, czy też osób postronnych. Jako lubuscy policjanci często to akcentujemy na różnego rodzaju spotkaniach profilaktycznych, kiedy mamy okazję rozmawiać z młodymi ludźmi. Pasja nie może być drogą śmierci, na którą nieświadomie wjeżdżają młodzi fani motoryzacji. Dlatego jeśli już dojdzie do takich spotkań, będziemy szybko reagować. Warto się wsłuchać w apele naszych mistrzów - Bartka Zmarzlika i Patryka Dudka, którzy przed niespełna dwoma laty uczestniczyli w kampanii lubuskiej Policji na rzecz bezpieczeństwa pod nazwą „Mistrzowie dwóch kółek”. Wielokrotnie nasi mistrzowie zwracają się z wyraźnym przekazem do młodych, że droga to nie tor. Warto je zapamiętać i cieszyć się życiem. Uważajcie na siebie.

Poniżej link do artykułu wspomnianego powyżej:

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)