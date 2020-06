Odpowie za zabójstwo Data publikacji 15.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego opoczyńskiej Policji, zatrzymali mężczyznę, który odpowie za zabójstwo 42-latka. Materiał dowodowy wskazuje, że podejrzany pozbawił swoją ofiarę życia, a ciało ukrył w jednym z pomieszczeń mieszkalnych, które zajmował zmarły. Podejrzany w przeszłości odpowiadał za inne przestępstwa kryminalne. Teraz grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Prokurator Rejonowy w Opocznie wystąpił z wnioskiem o tymczasowy areszt dla podejrzanego.

Sprawa miała swój początek 13 czerwca 2020 roku, kiedy członek rodziny ofiary powiadomił, że w mieszkaniu zajmowanym przez 42-latka, przez okno zauważył rozkładające się zwłoki mężczyzny. Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora zabezpieczali wszelkie możliwe ślady oraz rozpoczęli ustalanie tożsamości ofiary i okoliczności jego śmierci. Już wstępne oględziny wskazywały, że do zgonu mężczyzny mogły przyczynić się osoby trzecie. Analizą sprawy zajęli się kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. Funkcjonariusze skrupulatnie kompletowali materiał dowodowy z każdą chwilą przybliżający ich do rozwikłania okoliczności zbrodni. Policjanci docierali do świadków i zaczęli wiązać ofiarę z osobą, która często przebywała w mieszkaniu 42-latka.

W rezultacie, kilka godzin po ujawnieniu przestępstwa, kryminalni na podstawie zebranych dowodów i ustaleń, wytypowali i zatrzymali podejrzanego o zabójstwo 43-letniego mieszkańca powiatu opoczyńskiego.

Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że do zabójstwa 42-latka doszło w nocy z 24 na 25 maja 2020 roku na terenie jednej z posesji w gminie Białaczów. Sprawca, aby zatrzeć ślady, wyrzucił do pobliskiego stawu telefon komórkowy zmarłego, a zwłoki ukrył pod stertą ubrań.

Zatrzymany 43-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty zabójstwa. Jest to zbrodnia zagrożona karą dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi/js)