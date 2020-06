Nie ma zgody na przestępstwa z nienawiści Data publikacji 15.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci przy współpracy funkcjonariuszy z KMP w Gdańsku zatrzymali mężczyznę, który w ubiegłym tygodniu groził obywatelowi Ukrainy pracującemu w jednej z zielonogórskich restauracji jako kelner. Mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa z art. 257 kk – publicznego znieważania osoby z powodu jej przynależności narodowej. Prokurator po przesłuchaniu podejrzanego zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

W ubiegłym tygodniu szerokim echem odbiła się w mediach sprawa znieważenia obywatela Ukrainy pracującego jako kelner w jednej z zielonogórskich restauracji w centrum miasta. W mediach społecznościowych pojawił się również film, na którym widać pistolet, a w tle słychać głos mężczyzny, który grozi zarówno kelnerowi jak i całej obsłudze restauracji. Zielonogórscy policjanci natychmiast po otrzymaniu tej informacji przystąpili do działania. Dzięki pracy dochodzeniowej i operacyjnej policjanci ustalili, że mężczyzna przebywa w Gdańsku. Na jego koncie w mediach społecznościowych pojawił się kolejny film z pistoletem, nakręcony w jednej z gdańskich kawiarni. Tam mężczyzna został zatrzymany. Spędził noc w policyjnym areszcie i w sobotę, 13.06.2020 r., policyjny konwój przewiózł go do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Zatrzymanym okazał się 53-letni mieszkaniec Warszawy, aktualnie przebywający w Zielonej Górze. W sobotę, po południu, mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa z art. 257 kk – publicznego znieważania osoby z powodu jej przynależności narodowej. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Broń, która widoczna była na filmach, okazała się repliką prawdziwego pistoletu strzelającego plastikowymi kulkami – tak realistycznie wyglądającą broń można kupić bez problemu w sklepach z militariami. Pistolet mężczyzny został zabezpieczony jako dowód w sprawie.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze zastosował wobec 53-latka dozór Policji, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego obywatela Ukrainy, którego znieważył i zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym poprzez media społecznościowe. Za przestępstwo z art. 257 kk podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech.

(KWP w Gorzowie / mw)