Intensywne poszukiwania zaginionej kobiety. W akcji policyjny śmigłowiec, drony, psy tropiące

Data publikacji 15.06.2020 Z lądu, powietrza i wody prowadzone intensywne poszukiwania zaginionej kobiety. 59-latka oddaliła się ze szpitala w Ciborzu, najprawdopodobniej w samej pidżamie i kapciach. Do poszukiwań wykorzystywany jest policyjny śmigłowiec, specjalistyczny dron, łódź z sonarem 3D, jak również specjalistyczne psy poszukiwawczo-ratownicze. W przypadku zauważenia zaginionej lub uzyskania informacji o jej miejscu jej pobytu prosimy o natychmiastowy kontakt z najbliższą jednostką Policji.

Czwartą dobę trwają poszukiwania zaginionej Reginy Dzikowskiej. Kobieta w piątek (12 czerwca br.), wyszła z budynku szpitala w Ciborzu, najprawdopodobniej ubrana w samą tylko pidżamę oraz kapcie i do tej pory z nikim nie nawiązała z nikim kontaktu. 59-letnia kobieta pochodzi z powiatu żarskiego. W powiecie świebodzińskim poszukiwania prowadzone są na szeroką skalę. Prowadzimy je zarówno z lądu, powietrza jak i wody. W Komendzie Powiatowej Policji w Świebodzinie ogłoszony jest alarm dla funkcjonariuszy. W poszukiwaniach biorą udział policjanci z różnych wydziałów. Wspomagani są przez policjantów z Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji z Zielonej Góry oraz Gorzowa Wlkp. W działaniach oprócz policjantów udział biorą funkcjonariusze straży pożarnej oraz straży gminnych. Do działań wykorzystywany jest specjalistyczny dron oraz policyjny śmigłowiec z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Mundurowych wspomagają w działaniach także psy patrolowo-tropiące wraz z przewodnikami. Na wodzie wykorzystywane są łodzie motorowe. Dwie przeczesują linię brzegową od strony jeziora, a trzecia, wyposażona w sondę 3D sprawdza dno akwenu. Do działań wykorzystani zostali również nurkowie. Linia brzegowa została sprawdzona przez patrole motocyklowe, jak również piesze. Służby ratownicze cały czas kontrolują drogi wyjazdowe, drogi i dukty leśne, miejscowość oraz rejony w okolicach szpitala. Ponadto wraz z funkcjonariuszami Straży Leśnej z Nadleśnictwa Świebodzin na quadach dokładnie sprawdzany jest kompleks leśny przy miejscowości.

Przypominamy, że zaginiona Regina Dzikowska ma 59 lat, 164 cm wzrostu, krótkie ciemne włosy, najprawdopodobniej ubrana jest w tylko w pidżamę oraz kapcie. W przypadku zauważenia kobiety lub posiadania informacji, gdzie zaginiona może przebywać, prosimy o natychmiastowy kontakt z najbliższą jednostka Policji.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)