Ponad 2 tys. porcji narkotyków i dopalaczy nie trafi na czarny rynek Data publikacji 15.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki pracy policjantów z gdańskiej komendy miejskiej na czarny rynek nie trafi ponad 2 tys. porcji narkotyków i dopalaczy. Funkcjonariusze do tej sprawy zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków. Wobec jednego z zatrzymanych prokurator zastosował policyjny dozór, o losie drugiego dzisiaj zadecyduje sąd. Dodatkowo mężczyzna był poszukiwany w celu odbycia kary dwóch lat więzienia. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu 10 lat więzienia.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zdobyli informację o mieszkańcu Siedlec, który miał przechowywać w mieszkaniu dużą ilość narkotyków. W miniony piątek, 12.06.2020 r., gdy funkcjonariusze zbliżali się do budynku, w którym mieszkał 41-latek, zauważyli w pobliżu innego mężczyznę. Mężczyzna, zanim wszedł do bloku, nerwowo rozglądał się na boki. Policjanci weszli do klatki i zauważyli, że z mieszkania, w którym miały być przechowywane narkotyki, wychodzi mężczyzna, którego wcześniej widzieli pod blokiem. Na widok policjantów mężczyzna cofnął się, wbiegł do mieszkania i próbował zamknąć je od środka. Funkcjonariusze weszli do mieszkania, tam wylegitymowali dwóch mężczyzn. To 41-letni oraz 23-letni mieszkańcy Gdańska, dodatkowo po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że starszy z mężczyzn jest poszukiwany w celu odbycia kary 2 lat więzienia za wcześniejszą kradzież.

Policjanci podczas kontroli znaleźli u 23-latka kilka porcji narkotyku i sprawdzili mieszkanie 41-latka. W trakcie kontroli funkcjonariusze znaleźli łącznie ponad 2 tys. porcji narkotyków, w tym prawie 400 porcji amfetaminy, kilkadziesiąt tabletek ecstasy oraz ponad 1600 porcji środków psychotropowych. Narkotyki były ukryte m.in. w bucie, pod łóżkiem oraz w koszu na śmieci. Zabezpieczone narkotyki zostały przekazane do badań biegłemu sądowemu.

Na miejscu pracował policyjny technik, który sporządził dokumentację fotograficzną oraz zabezpieczył ślady, funkcjonariusz z grupy dochodzeniowo śledczej oraz policjanci z referatu interwencyjnego, którzy zabezpieczyli mieszkanie na czas oględzin. Policjanci sprawdzili także mieszkanie 23-latka, w którym znaleźli i zabezpieczyli kilka porcji narkotyków.

Mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresztu. 23-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków, został objęty policyjnym dozorem, teraz grożą mu 3 lata więzienia. 41-latem usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków i grozi mu 10 lat więzienia. O jego dalszym losie jeszcze dzisiaj zadecyduje sąd. Mężczyzna był poszukiwany i trafi do więzienia w celu odbycia kary 2 lat więzienia. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi 10 lat więzienia.

(KWP w Gdańsku/js)