Bytowscy i miasteccy policjanci przyłączyli się do #GaszynChallenge Data publikacji 15.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Bytowscy i miasteccy policjanci przyłączyli się do akcji zapoczątkowanej przez strażaków ochotników z Gaszyna #GaszynChallenge, która swoim zasięgiem już rozprzestrzeniła się na terenie całej Polski. Zasady są bardzo proste, nominowane osoby lub przedstawiciele instytucji muszą wykonać 10 pompek, wpłacić minimum 5 zł na rzecz dzieci chorych na SMA lub w łatwiejszej wersji nie zrobić pompek, ale wpłacić minimum 10 zł. Każdy, kto ukończy wyzwanie, nominuje kolejne przynajmniej trzy osoby lub instytucje, które mają 48 godzin na podjęcie i wykonanie zadania.

Do wykonania zadania bytowskich policjantów nominowały 2 instytucje: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie oraz Komisariat Policji w Miastku. Miasteccy mundurowi zadanie wykonali w miniony piątek po nominacji strażaków ochotników z Wałdowa.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie, na czele z kom. Mariuszem Grabowskim zastępcą komendanta bytowskiej jednostki Policji przyjęli wyzwanie i dzisiaj rano przystąpili do zadania. Przed budynkiem komendy wykonali wspólnie 10 pompek. Wsparcie finansowe zostanie przekazane na leczenie 5- miesięcznej Zosi, podopiecznej fundacji siepomaga.pl.

https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengezosia

Bytowscy mundurowi do wykonania zadania nominowali Starostwo Powiatowe w Bytowie, Urząd Miejski w Bytowie oraz Komendę Powiatową Policji w Kościerzynie. Już dziś dołącz do akcji #GaszynChellenge i pomóż chorym dzieciom. One potrzebują naszego wsparcia.