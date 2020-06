Lubuscy policjanci dzielą się "cząstką życia" - Ty też możesz oddać krew i uratować ludzkie życie! Data publikacji 15.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Czerwony autokar, zwany popularnie krwiobusem, był celem wielu gorzowian, którzy postanowili podzielić się krwią. Wśród nich nie zabrakło stróżów prawa, na czele z szefem lubuskich policjantów, insp. Jarosławem Pasterskim. Szlachetna inicjatywa dzielenia się „cząstką życia” ma niebagatelne znaczenie dla chorych, którzy krwi potrzebują do życia. Każdy z nas może dołożyć swoją „cegiełkę” i pomóc potrzebującym powrócić do zdrowia.

W poniedziałkowy poranek (15 czerwca) pod gmach Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego podjechał krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Wizyta czerwonego autokaru związana była oczywiście z akcją podzielenia się z potrzebującymi „cząstką życia” – ludzką krwią. Obecnie znajdujemy się w trudnym czasie związanym z pandemią koronawirusa, a także w przeddzień lata – okresem, w którym stacje krwiodawstwa bardzo często apelują o oddawanie krwi. A ta ratuje ludzkie życie wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebują – chorym cierpiącym na ciężkie choroby, w stanach zagrożenia życia czy chociażby ofiarom wypadków drogowych. Dlatego akcja „Oddaj krew, uratuj życie!” zgromadziła wielu entuzjastów krwiodawstwa – mieszkańców Gorzowa Wlkp, pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawicieli służb mundurowych. Wśród nich nie mogło zabraknąć stróży prawa, na czele z szefem lubuskich policjantów, insp. Jarosławem Pasterskim. Lubuscy policjanci, którzy bardzo często włączają się w akcje krwiodawstwa i ratują ludzkie życie, wiedzą jak ważne i niebagatelne znaczenie ma ludzka krew. Krew, której nie można wyprodukować, można się nią jedynie podzielić. Światowy Dzień Krwiodawstwa, który obchodziliśmy wczoraj (14 czerwca) skłania do refleksji, że każdy z nas może pomóc i podzielić się „cząstką życia”. Zachęcamy wszystkich do oddawania krwi. To nic nie kosztuje. Aby zostać krwiodawcą wystarczy być osobą w wieku od 18 do 65 roku życia, o wadze powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Każdy honorowy dawca kwalifikujący się do oddania krwi, może jednocześnie zostać honorowym dawcą szpiku.

Opracował: podkom. Maciej Kimet

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.