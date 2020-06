Podejrzani o wielomilionowe oszustwo i korupcję Data publikacji 16.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Katowicach zakończyli kilka wątków śledztwa, prowadzonego pod nadzorem Prokuratory Regionalnej w Łodzi, dotyczącego nieprawidłowości w branży górniczej. Efektem pracy śledczych jest skierowanie przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi dwóch aktów oskarżenia do sądów. Straty, jakie spowodowali oskarżeni, sięgają prawie 14 mln zł.

Pierwszy z aktów oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Katowicach przeciwko dwóm osobom. Wątkiem wiodącym w tym śledztwie było postępowanie przetargowe, prowadzone w latach 2015-2016 w trybie przetargu nieograniczonego przez holding węglowy, dotyczące ochrony osób i mienia na terenie mysłowickiej kopalni. Wartość zamówienia opiewała na kwotę 12 mln 680 tys. zł. Dwaj członkowie zarządu, reprezentujący konsorcjum, które wygrało przetarg, działając wspólnie i w porozumieniu, przedłożyli zamawiającemu nierzetelną ofertę na świadczenie usług ochrony osób i mienia. Posłużyli się w niej podrobioną dokumentacją, zawierającą nieprawdziwe dane osób zatrudnionych na umowę o pracę, jak również poświadczyli nieprawdę w dokumentach o ich zatrudnieniu. Wskazali, że byli oni zatrudnieni na umowę o pracę, gdy faktycznie świadczyli pracę na podstawie umowy zlecenia. Swoim działaniem usiłowali doprowadzić holding węglowy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę nie mniejszą niż 12 mln 680 tys. zł. Jednocześnie, składając w ramach tego postępowania przetargowego nieprawdziwe dane co do dysponowania odpowiednią liczbą pracowników, wyrządzili kierowanemu przez nich konsorcjum szkodę majątkową w kwocie 1 mln 268 tys. zł.



Kolejny akt oskarżenia przeciwko czterem osobom, oskarżonym o popełnienie przestępstw, został skierowany do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód. Osoby objęte aktem oskarżenia to m.in. dwaj górnicy zatrudnieni w mysłowickiej kopalni oraz lekarz. Jeden z górników został oskarżony o nakłonienie lekarz neurolog z województwa małopolskiego, do wystawienia mu na przełomie 2016 i 2017 roku kilku zwolnień lekarskich, poświadczających nieprawdę co do jego stanu zdrowia. Przedstawiając następnie pracodawcy zaświadczenia stwierdzających niezdolność do pracy, doprowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz mysłowicką kopalnię do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie około 5 tys. zł.

W tej sprawie policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Katowicach przeprowadzili realizacje na terenie województwa śląskiego i małopolskiego, podczas której zatrzymali sześć osób. Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych na łączną kwotę 120 tys. zł, dozorów policji i zakazu opuszczania kraju.

Oskarżonym za popełnione przestępstwa grozi kara do 10 lat więzienia.