Znieważył ratowników medycznych Data publikacji 16.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej usłyszał 51-latek z Chełma po tym jak znieważył oraz naruszył nietykalność cielesną ratowników medycznych. Za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem.

Do zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę. Dyżurny chełmskiej komendy otrzymał zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który ubliża funkcjonariuszom publicznym. Karetka pogotowia została wezwana do znajomej 51-latka. Jednak kobieta odmówiła przyjęcia jakiejkolwiek pomocy. Podczas przeprowadzanych czynności mężczyzna stał się agresywny i wulgarny w stosunku do ratowników.

51-letni agresor został zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia funkcjonariuszy publicznych podczas pełnienia obowiązków służbowych oraz kierowania w stosunku do ratowników gróźb karalnych.

Za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem, może mu grozić kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Lublinie / mw)