Policjanci pilotowali samochód z mężczyzną, który wypił środek chemiczny Data publikacji 16.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Grajewscy policjanci pilotowali samochód, w którym znajdowała się osoba potrzebująca natychmiastowej pomocy. Jak się okazało, mężczyzna przez pomyłkę wypił środek chemiczny. Dzięki policyjnej eskorcie 57-latek na czas trafił pod opiekę lekarzy.

W sobotę, 13.06.2020 r., około 12.00, grajewscy policjanci do spraw wykroczeń, jechali do miejscowości Wąsosz. Do funkcjonariuszy nagle podjechał opel. Z samochodu wyszedł mężczyzna i powiedział, że jego ojciec potrzebuje pilnej pomocy lekarskiej. Dodał, że 57-latek wypił przez pomyłkę środek chemiczny i teraz bardzo źle się czuje. Mundurowi postanowili eskortować samochód aby, osoba jak najszybciej trafiła pod opiekę lekarzy. Jednocześnie dyżurny grajewskiej jedostki wszedł w kontakt z pogotowiem ratunkowym, które przejęło mężczyznę w Gutach.

Dzięki policyjnej eskorcie 57-latek na czas trafił pod opiekę lekarzy.

(KWP w Białymstoku/ mw)