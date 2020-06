Płońskie służby ratownicze razem podjęły wyzwanie #hot16 challenge 2 Data publikacji 16.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspierając personel medyczny w walce z koronawirusem przedstawiciele płońskich służb ratowniczych razem podjęli wyzwanie #hot16Challenge 2. Rapujący wspólnie komendant Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, kierownik pogotowia i policjant wydziału ruchu drogowego płońskiej komendy stworzyli „kawałek” z przesłaniem.

Po raz kolejny do płońskiej komendy dotarło wyzwanie #hot16Challenge 2. Do rapowania, przez dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku Agnieszkę Nec, nominowany został m.in. policjant Wydziału Ruchu Drogowego asp. Artur Balcerski. Funkcjonariusz podjął to wyzwanie wraz z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku st. bryg. Dariuszem Brzezińskim oraz kierownikiem pogotowia ratunkowego Grzegorzem Gaworkiem.

Dzięki połączeniu sił przedstawicieli płońskich służb ratowniczych powstał miły dla ucha utwór zawierający ważne przesłanie w czasie zagrożenia epidemiologicznego „nie kłam policjanta, strażaka, medyka, bo z tego kłamstwa nic dobrego nie wynika... ratujemy ludzkie życie będąc w najbliższym kontakcie, o możliwym zakażeniu dowiemy się po fakcie...”.

Jak widać płońskie służby ratownicze potrafią współpracować zarówno w trudnych sytuacjach podczas akcji ratowniczych, a także biorąc udział w akcjach dobroczynnych.

(KWP w Radomiu/js)