Fałszowanie zwolnień lekarskich zakończyło się zatrzymaniem lekarza Data publikacji 16.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach zatrzymali lekarza, który fałszował zwolnienia lekarskie. Medykowi przedstawiono 26 zarzutów. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono trzy pojazdy o wartości 170 tys. zł.

Kilka miesięcy siedleccy policjanci ustalili, że lekarz rodzinny z jednej z przychodni na terenie powiatu siedleckiego, w zamian za wystawianie fałszywych zwolnień lekarskich, przyjmuje od pacjentów łapówki. Funkcjonariusze pracujący przy sprawie zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił wczoraj, 15.06.2020 r., na zatrzymanie 58-latka.

Mężczyźnie zarzuca się popełnienie przestępstwa polegającego na wystawianiu zwolnień lekarskich bez przeprowadzania badania lekarskiego celem ustalenia zdolności do pracy, przy czym, co podkreślono w zarzutach, z popełnienia tego przestępstwa uczynienie stałego źródło dochodu. Proceder ten trwał od dłuższego czasu, a za wystawienie fałszywego zwolnienia lekarz przyjmował od pacjentów kwoty od 20 do 50 zł.

Prokurator nadzorujący śledztwo przedstawił medykowi aż 26 takich zarzutów. Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów i wyraził zgodę na zaproponowaną przez prokuratora karę. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono trzy samochody o wartości 170 tys. zł.

(KWP w Radomiu/ kpa)