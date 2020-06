Poszukiwana „kropla” krwi – policjanci podzielili się "życiem" Data publikacji 16.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowosolscy policjanci oddawali krew podczas zorganizowanej cyklicznej zbiórki, w którą również włączyli się mieszkańcy powiatu nowosolskiego. Policjanci regularnie oddają krew, wszystko po to by pomóc w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia. Ludzka krew to najcenniejszy dar życia, jaki można przekazać drugiemu człowiekowi.

Poniedziałek, 15 czerwca br., był wyjątkowym i szczęśliwym dniem dla chcących włączyć się w pomoc dla drugiego człowieka. Dzięki zaangażowaniu nowosolskich funkcjonariuszy z Policyjnego Klubu Honorowych Dawców Krwi, Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli został przygotowany punkt poboru krwi przed budynkiem komendy Policji w Nowej Soli. Nowosolscy funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni po raz kolejny „podzielili” się swoja bezcenną cząstką życia, przyłączając się do szlachetnej akcji. Nie brakowało policjantów, którzy przyszli oddać krew w swoim czasie wolnym od służby.

Każda osoba, która chciała oddać krew musiała wypełnić formularz, a następnie przejść badanie lekarskie. Po uzyskaniu akceptacji, można było oddać krew. Udało się zebrać 25 jednostek czyli blisko 12 litrów krwi. Honorowy Klub Dawców Krwi, zrzeszający policjantów i innych mundurowych liczy kilkudziesięciu członków. Liczba policjantów deklarująca chęć niesienia pomocy stale rośnie. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna i cenna jest krew w ratowaniu ludzkiego życia.

Zachęcamy wszystkich do oddawania krwi. To nic nie kosztuje, a można w ten sposób uratować komuś życie. Aby zostać krwiodawcą wystarczy mieć od 18 do 65 lat, ważyć powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość. Każdy honorowy dawca kwalifikujący się do oddania krwi, może jednocześnie zostać honorowym dawcą szpiku.

Takie akcje ukazują dobroć, która jest w każdym z nas. Wystarczy mały gest, by dać szansę na życie drugiemu człowiekowi. Każda zebrana „kropla” krwi ma nieocenioną wartość dla człowieka, który jej potrzebuje.

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)