Szczęśliwy finał poszukiwań — policjanci ze Świebodzina odnaleźli zaginioną kobietę Data publikacji 16.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Skuteczna akcja poszukiwawcza świebodzińskiej Policji. Po blisko czterech dobach udało się odnaleźć zaginioną 59-latkę. Kobieta wycieńczona i odwodniona, ale w komunikatywnym stanie została przekazana służbom medycznym. Odnalazł ją Zastępca Naczelnika Prewencji asp. szt. Piotr Starkiewicz, który od samego początku aktywnie brał udział w działaniach na miejscu. Jak sam podkreśla: „W takich chwilach przede wszystkim należy działać. Od naszej skuteczności i zaangażowania może zależeć ludzkie życie”.

Dzięki szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej Policja ze Świebodzina odnalazła zaginioną 59-letnią kobietę, która oddaliła się ze szpitala w miejscowości Cibórz w powiecie świebodzińskim. Kobieta była odwodniona i wycieńczona. Została przekazana pod opiekę służbom medycznym. Poszukiwania prowadzone były na dużą skalę i w trudnych warunkach atmosferycznych (wysoka temperatura przekraczająca 30 stopni). W ich trakcie akcji wykorzystano policyjny śmigłowiec oraz drony, które z powietrza przeszukiwały teren. Pobliskie jezioro zostało sprawdzone przez funkcjonariuszy na łodziach, w tym jedną wyposażoną w sonar 3D oraz płetwonurków. Na lądzie teren przeszukiwano pieszo, przy użyciu motorów oraz quadów. Skontrolować należało nie tylko obszar jeziora i kompleks leśny, ale również budynki przyszpitalne, w tym piwnice oraz strychy bardzo wielu zabudowań, które stale pozostają dostępne. W poszukiwaniach udział brali policjanci ze Świebodzina, Samodzielne Pododdziały Prewencji Policji z Gorzowa Wlkp. oraz Zielonej Góry, Nadleśnictwa Świebodzin, Straży Gminnej oraz Państwowa Straż Pożarna ze Świebodzina, Międzyrzecza, a także wielu ochotników z OSP. Teren poszukiwań był bardzo trudny, ponieważ budynki szpitala rozmieszczone są razem z zabudowaniami miejskimi. Ponadto miejscowość położona jest w lesie. O tej porze roku bujna roślinność powoduje, że bardzo łatwo jest się w niej ukryć.

Kobieta została odnaleziona w kompleksie leśnym nieopodal miejscowości, w której zaginęła, czwartego dnia poszukiwań przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji w Świebodzinie. Od samego początku brał on aktywny udział w poszukiwaniach. Posiada on doskonałe rozeznanie w powyższym terenie, ponieważ jest mieszkańcem Ciborza. Jest to również typ przełożonego, który „dowodzi z linii frontu”. Aktywnie bierze udział we wszystkich działaniach i zawsze jest na miejscu zdarzenia. Asp. szt. Piotr Starkiewicz pełni służbę w Policji od 19 lat. Jak sam wskazuje: „W takich chwilach należy działać. Czas gra tu ogromną rolę i od naszej skuteczności, i zaangażowania może zależeć ludzkie życie”.

Za profesjonalną i przede wszystkim skuteczną akcję podziękowania przekazał na ręce Komendanta personel szpitala w Ciborzu: „W związku z zakończoną skutecznie akcją poszukiwawczą naszej pacjentki Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Ciborzu (…) chciałam w imieniu swoim i całego personelu złożyć Panu gorące podziękowania i wszystkim Policjantom, którzy od piątku 12 czerwca do dziś 15 czerwca na naszych oczach podejmowali trudne działania na lądzie, wodzie i powietrzu. Ogromny trud, powagę sytuacji i zaangażowanie, jakie okazali Policjanci zasługuje na ogromny szacunek. Bardzo proszę o przekazanie tych podziękowań. W Ciborzu pracuję 31 lat, różne sytuacje miały miejsce i proszę mi wierzyć — może Pan być dumny ze swoich Policjantów (…)”. Z kolei funkcjonariusze serdecznie dziękują wszystkim służbom, instytucjom i osobom, które wsparły ich w tej trudnej, ale szczęśliwie zakończonej akcji.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)