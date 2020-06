Śląscy kontrterroryści stawiają na aktywność nawet podczas urlopu Data publikacji 16.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Śląscy policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach przejechali na rowerach polskie wybrzeże. Mundurowi wyjazd zorganizowali w czasie urlopu, stawiając na sport, aktywny wypoczynek i podnoszenie swojej sprawności fizycznej. Wyprawa okazała się doskonałą przygodą. Policjanci kręcili kilometry w upale i deszczu, jadąc bardzo różnorodnymi ścieżkami prowadzącymi przez lasy, piaszczyste plaże, a nawet bagna. Nocowali w namiotach, a cały ekwipunek przewozili w rowerowych sakwach.

Trasa przebiegała od Świnoujścia aż do granicy z Obwodem Kaliningradzkim. W ciągu 6 dni pokonali 630 km, jadąc przez Grzybowo, Darłowo, Rowy, Łebę, Władysławowo, Hel, Gdańsk i Krynicę Morską. Niezależnie od warunków atmosferycznych codziennie pokonywali średnio po 100 km. Czekały na nich malownicze widoki, ale i wymagające odcinki. Kręcili kilometry w upale i deszczu, jadąc po piasku i po asfalcie, przez bagna i wzdłuż morza. Nocowali w namiotach, a cały ekwipunek przewozili w rowerowych sakwach. Wyprawa okazała się świetną przygodą, a także okazją do podniesienia swojej sprawności fizycznej.

(KWP w Katowicach/kpa)