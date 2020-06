Funkcjonariusze uratowali 89-letnią kobietę Data publikacji 17.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z KPP w Poddębicach wspólnie ze strażakami PSP w Poddębicach, weszli do jednego z mieszkań w Poddębicach i udzielili pierwszej pomocy starszej kobiecie, z którą nie było kontaktu. 89-latka została przewieziona do szpitala.

15 czerwca 2020 roku około godziny 11:00, funkcjonariusze z KPP w Poddębicach otrzymali zgłoszenie, że w jednym z mieszkań starsza kobieta może potrzebować pilnej pomocy. 89-latka nie reagowała na pukanie do drzwi i wołanie. W związku z realnym zagrożeniem życia i zdrowia osoby przebywającej w mieszkaniu, podjęto decyzję o siłowym wejściu do środka.W wannie pełnej wody leżała kobieta, która nie mogła poruszać się o własnych siłach. Funkcjonariusze przystąpili do udzielania pomocy przedmedycznej. Kobieta leżała tam prawdopodobnie od czwartku. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które przewiozło kobietę do szpitala. Dzięki dużej determinacji funkcjonariuszy nie doszło do nieszczęścia.

(KWP w Łodzi / mw)