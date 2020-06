Uratowany przez szczecińskich policjantów Data publikacji 17.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji Szczecin – Dąbie zapobiegli tragedii. Dzięki opanowaniu i profesjonalnie przeprowadzonej akcji ratunkowej funkcjonariuszy z ogniwa patrolowo-Interwencyjnego desperat odzyskał funkcje życiowe i przebywa teraz pod opieką lekarzy.

Funkcjonariusze podczas służby otrzymali informację z numeru alarmowego, że w jednym z mieszkań na terenie miasta miało dojść do próby samobójczej. Po przybyciu na miejsce i dzięki pomocy strażaków policjanci dostali się do mieszkania i szybko odcięli linę, za pomocą której osoba próbowała odebrać sobie życie. Policjanci niezwłocznie podjęli czynności ratunkowe, prowadzili resuscytację oraz monitorowali stan desperata do czasu przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego. Po przywróceniu funkcji życiowych, mężczyzna został przekazany pod opiekę lekarzy.

Dzięki determinacji oraz profesjonalnemu działaniu policjantów nie doszło do tragedii.

(KWP w Szczecinie / mg)