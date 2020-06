Woda to żywioł – nie zapominaj o tym! Data publikacji 17.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Piękna pogoda, upalne temperatury i czas wolny sprzyjają odpoczynkowi nad wodą. Pamiętajmy o rozwadze i rozsądku. Sezon wakacyjny dopiero przed nami, a woda już zbiera śmiertelne żniwo, dlatego też zachodniopomorscy policjanci nie ustają w nagłaśnianiu problematyki bezpiecznego spędzania czasu nad i w akwenach.

Każdego roku w całej Polsce odnotowujemy utonięcia, do większości z nich dochodzi latem. W 2019 r. w województwie zachodniopomorskim stwierdzono 37 utonięć. Od maja do sierpnia ubiegłego roku utonęło 25 osób.

W tym roku (dane do 15 czerwca) utopiło się w zachodniopomorskim 13 osób, w tym 7 tylko w maju. Do tegorocznych utonięć doszło na terenie Szczecina, Świnoujścia, Koszalina, powiatu gryfickiego, goleniowskiego, polickiego, drawskiego, łobeskiego i stargardzkiego. Do zdarzeń tych doszło w jeziorach i rzekach, ostatnie z nich dotyczyły wędkarzy, którzy wpadli do wody podczas połowu ryb oraz osób, które rekreacyjnie wypłynęli na jezioro łodzią lub kajakiem.

Przed nami wakacje, dlatego też nieustannie zachodniopomorscy policjanci przypominają o bezpieczeństwie nad wodą. W ubiegłym roku, w samym tylko sezonie letnim (od 19 czerwca do 31 sierpnia) na terenie naszego województwa utonęło 21 osób. W większości przypadków główną przyczyną utonięć jest nieprzestrzeganie obowiązujących zasad i lekceważące podejście do własnego bezpieczeństwa. Często przyczyna tkwi również w nieodpowiedzialnej opiece nad dziećmi, ryzykownym zachowaniu osób dorosłych i ogólnie pojętym braku wyobraźni. Niestety, często takim zachowaniom towarzyszy alkohol i inne substancje odurzające. Nie zapominajmy, że woda to żywioł, który co roku zbiera śmiertelne żniwo, a za każdą z tych tragedii kryje się ból i cierpienie rodzin i bliskich tych osób.

Pamiętaj!

Wybierając teren do wypoczynku nad wodą pamiętajmy o tym, by korzystać z miejsc do tego przeznaczonych najlepiej tam, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy WOPR-u.

Przed kąpielą zapoznajmy się ze wszystkim znakami i instrukcjami dotyczącymi warunków przebywania w danym miejscu i zorientujemy się, gdzie znajduje się stanowisko ratownika oraz punkt pierwszej pomocy.

Należy pamiętać, że na wejście do wody zezwala biała flaga umieszczona na maszcie kąpieliska. Flaga czerwona oznacza całkowity zakaz kąpieli.

Warto rozeznać miejsce kąpieli i eksplorować je stopniowo – nie wolno wskakiwać do wody, której głębokości nie znamy lub gdy miejsce jest objęte zakazem skakania do wody. Nieznana głębokość i struktura dna może narazić na urazy, kalectwo, a nawet śmierć.

Do wody nigdy nie wchodzimy będąc pod wpływem alkoholu. Jak pokazują statystyki, najwięcej utonięć i wypadków nad wodą dotyczy właśnie osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.

Również osoby zażywające leki psychotropowe i antybiotyki powinny wystrzegać się pływania.

Z kąpieli korzystamy najwcześniej po upłynięciu 30 minut od zjedzenia posiłku.

Zadbajmy także o bezpieczeństwo „zdrowotne” - aby uniknąć tzw. wstrząsu termicznego w wodzie, zanurzamy się stopniowo oraz nie kąpiemy się bezpośrednio po dłuższym opalaniu.

Będąc nad jeziorem, morzem, korzystając z uroków lata, kąpieli słonecznych szczególnie uważajmy na małe dzieci. Zgodnie z obowiązującym prawem my rodzice i opiekunowie mamy prawny obowiązek stałej opieki nad dzieckiem do 7 lat.

Pamiętajmy również jeżeli korzystamy ze sprzętów pływających takich jak łódki, kajaki czy rowery wodne, aby były one przed wodowaniem sprawdzone pod kątem technicznym. Zadbajmy również o to, aby być wyposażonym w sprzęt ratunkowy, czy asekuracyjny np. kamizelki ratunkowe potocznie zwane kapokami. Niesprawny sprzęt na wodzie również może stać się przyczyną tragedii.

Pamiętajmy, że podczas tegorocznego wypoczynku mamy przestrzegać obowiązujących zasad sanitarnych.

Wypoczywając nad wodą zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych. W razie zagrożenia niezwłocznie wzywamy pomoc.

Wraz z rozpoczęciem wakacji rusza także IV już edycja ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” promująca szeroko pojętą profilaktykę bezpiecznych zachowań nad wodą.

Zachodniopomorscy policjanci będą prowadzić zarówno indywidualne, jak również grupowe spotkania z dziećmi i młodzieżą w plenerze. Będą promować zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu w trakcie letniego wypoczynku, omawiając kwestię bezpieczeństwa w domu, podróży, podczas gier i zabaw w terenie, a także bezpieczeństwa nad wodą i terenach przywodnych oraz rekreacji w górach. Podczas spotkań mundurowi będą przekazywać materiały informacyjno-edukacyjne uczestnikom prelekcji.

(KWP w Szczecinie / kp)