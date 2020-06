Przez oszusta udającego policjanta mieszkaniec powiatu działdowskiego stracił ponad 160 tys. zł Data publikacji 17.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Przestępcy nastawieni na łatwy i szybki zysk są bezwzględni, a do osiągnięcia celu wykorzystają każdą metodę. Niestety przekonał się o tym pewien mieszkaniec powiatu działdowskiego, który padł ofiarą kolejnej modyfikacji oszustwa przy użyciu tzw. „metody na policjanta”. Przestępca podając się za policjanta, przekonał go, że bierze udział w akcji wymierzonej przeciwko przestępcom i w ten sposób pozbawił go oszczędności. Z kolei na terenie Mrągowa odnotowano przypadek kradzieży metodą „na pracownika wodociągów”.

Działdowo

We wtorek (16.06.2020) w powiecie działdowskim nieznany sprawca dzwoniąc z zastrzeżonego numeru telefonu na numer stacjonarny, należący do mieszkańca powiatu działdowskiego, oszukał go podając się za policjanta, a następnie namówił mężczyznę do udziału w „akcji policyjnej” polegającej na prowokacji wymierzonej w przestępców ujawniających dane bankowe. Aby osiągnąć swój cel, namówił seniora do założenia konta internetowego w banku, gdzie wymieniony posiadał już rachunek bankowy, a następnie po uzyskaniu loginu dostał się na konto mężczyzny, z którego dokonał przelewu pieniędzy. Pokrzywdzony stracił ponad 160 tys. zł.

Do kolejna modyfikacja działań przestępców posługujących się tzw. „metodą na policjanta”. W tym przypadku sprawca podając się za policjanta, wmówił swojej ofierze, że prowadzi prowokację policyjną wymierzoną przeciwko oszustom kradnącym bankowe dane dostępowe, uzyskując w ten sposób dane do konta osoby pokrzywdzonej.

Policja apeluje o zachowanie szczególnych środków ostrożności, zwłaszcza w przypadku korzystania z usług bankowości internetowej i mobilnej. Pamiętajmy, oszuści są bezwzględni i zrobią wszystko aby osiągnąć swój cel. Wykorzystają do tego zaufanie innych osób do policjantów, czy przedstawicieli innych instytucji. Nie ma dla nich znaczenia wiek, sytuacja rodzinna, poziom życia i stan zdrowia osób, które atakują. W swojej chciwości nie cofną się przed „wyczyszczeniem kont” swoich ofiar do zera. Dlatego zwracajmy uwagę na to, jakie dane i komu udostępniamy. Często podpisując zgody handlowe czy akceptując regulaminy, niepotrzebnie wyrażamy zgodę na udostępniane naszych danych innym podmiotom i instytucjom. Dane osobowe, to bardzo cenny „towar”, szczególnie dla oszustów, którzy chętnie skorzystają z okazji pozyskania naszych danych i skorzystania z nich w celu np. zaciągnięcia pożyczki czy kredytu. Starajmy się nie udostępniać zbyt pochopnie swoich danych poprzez formularze internetowe oraz telefonicznie. Weryfikujmy to, czy osoby które się z nami kontaktują, są rzeczywiście przedstawicielami instytucji, o których mówią.

Mrągowo

Również we wtorek, po południu do jednego z mieszkań w Mrągowie zapukała kobieta. Wmówiła 80-latkowi, że jest pracownikiem wodociągów i że mężczyzna ma nadpłatę w wysokości 100 złotych. Kobieta przekazała seniorowi banknot 200-złotowy z prośbą o wydanie reszty. W ten właśnie sposób zauważyła, gdzie mężczyzna przechowuje pieniądze. Następnie przeszła do łazienki, ponieważ według niej była jakaś awaria na piętrze. Nakazała odkręcić wodę i pod pozorem sprawdzenia ciśnienia. W między czasie do mieszkania wszedł mężczyzna, który podał się za hydraulika. Razem weszli jeszcze do kuchni. Jak się później okazało, robili o wszystko o to, by odwrócić uwagę seniora i ukraść schowane oszczędności. W efekcie mężczyzna stracił 7000 złotych.

Apelujemy o wzmożenie czujności i zainteresowanie się, kto kręci się po klatkach schodowych i puka do sąsiadów, szczególnie starszych i samotnie mieszkających. Sprawcy przestępstw dokonywanych na seniorach działają w różny sposób, zawsze wykorzystując zaufanie i dobre serce tych ludzi. Aby nie stać się ofiarą oszustwa i kradzieży, należy przestrzegać tych podstawowych zasad: przed otwarciem drzwi spójrzmy przez wizjer lub okno i sprawdźmy, kto jest po drugiej stronie

jeśli nie znamy odwiedzającego, spytajmy go (przy zamkniętych drzwiach!) o cel jego wizyty

zapnijmy łańcuch zabezpieczający (jeśli zdecydujemy się na otwarcie drzwi) oraz poprośmy o pokazanie dowodu tożsamości, legitymacji służbowej lub identyfikatora - uczciwej osoby nie zrazi takie postępowanie powodowane ostrożnością

w razie wątpliwości umówmy się na inny termin, sprawdzając uprzednio w administracji osiedla lub innej odpowiedniej instytucji wiarygodność osoby pukającej do drzwi

w sytuacji, gdy osoba staje się natarczywa, natychmiast zadzwońmy na policję lub zaalarmujmy sąsiadów.

