Data publikacji 17.06.2020

16 czerwca 2020 roku rozpoczęła się kampania profilaktyczno-edukacyjna. Pomysłodawcą przedsięwzięcia "Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie" jest Komenda Miejska Policji w Częstochowie przy współpracy z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie. Przedsięwzięcie ma na celu uświadomienie zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym, jakie konsekwencje niesie za sobą życie w wirtualnym świecie.

Komenda Miejska Policji w Częstochowie wspólnie z ZGM TBS w Częstochowie zainaugurowała kampanię społeczną "Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie". Na briefingu prasowym zorganizowanym przez jej twórców obecna była zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie - nadkom. Grażyna Dudek, Prezydent Miasta Częstochowy - Krzysztof Matyjaszczyk, Prezes ZGM TBS w Częstochowie - Paweł Konieczny oraz partnerzy projektu, tj. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Częstochowie - Anetta Ujma i Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie - Piotr Dobosz.

Na spotkaniu z mediami omówione zostały założenia kampanii i przekazane najważniejsze informacje o tym, jakie zagrożenia niesie za sobą nieprawidłowe korzystanie z dorobku technologii w obszarze życia codziennego, na drodze i w rolnictwie.

Żyjemy w czasach, gdy telefon komórkowy i jego młodszy brat - smartfon z dostępem do Internetu stanowią nieodłączne narzędzie, jakim się na co dzień posługujemy. Dzięki tej technologii łatwo możemy zrobić zakupy przez Internet, zapłacić rachunki, nawiązać rozmowę video ze znajomymi czy być aktywnym na portalach społecznościowych. Pomimo możliwości, jakie daje nam dostęp do nowoczesnej technologii, niesie też za sobą ogromne zagrożenia, jeśli użytkownik nieprawidłowo z nich korzysta. Oprócz cyberzagrożeń związanych z licznymi przestępstwami w sieci, jak oszustwa internetowe, grooming czy nielegalne treści, używanie smartfona przez pieszego podczas korzystania z drogi czy podczas kierowania samochodem lub rowerem stanowi realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Jak wynika z policyjnych statystyk, w 2019 r. na polskich drogach doszło do prawie 3 tys. wypadków na przejściach dla pieszych, w których zginęło 190 osób, a prawie 3 tys. zostało rannych. Szacuje się, że co 4 wypadek spowodowany jest przez korzystanie z telefonu komórkowego - dotyczy to zarówno kierującego samochodem czy rowerem, jak i pieszego, który zapatrzony w ekran swojego smartfona nie jest w stanie zauważyć zagrożeń, które czyhają na niego na drodze.

Równie niebezpieczne jest korzystanie z telefonu podczas pracy w rolnictwie. Z uwagi na zbliżający się okres, kiedy dzieci i młodzież często są angażowani w pomaganie bliskim, akcja ta ma przypomnieć i uświadomić, że większość wypadków przy pracy rolniczej wynika z nienależytej ostrożności podczas wykonywanych prac, w tym właśnie przez korzystanie ze smartfona.

Niepokojące są również dane Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacji Dbam o Mój Z@sięg, z których wynika, że co piąty uczeń nałogowo z niego korzysta. Niepokój, zdenerwowanie, problemy z koncentracją i uczucie przeciążenia nadmiarem informacji, przy jednoczesnym braku wystarczającego wsparcia ze strony rodziców – taki obraz polskich nastolatków wyłania się z badania „Młodzi Cyfrowi”.

W ramach akcji Komenda Miejska Policji w Częstochowie przy współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy, Fundacją dla Rozwoju FDR, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej TBS, Radiem Fiat, Wodociągami Częstochowskimi, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Tygodnikiem Katolicki Niedziela zorganizowała KONKURS dla dzieci i młodzieży, polegający na napisaniu własnego utworu literackiego w wybranej formie (wiersz, opowiadanie, bajka) z przeznaczeniem dla nastoletnich odbiorców. Utwór ma promować bezpieczne wakacje bez smartfona. Prace można nadsyłać do 16 lipca 2020 roku. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie odbędzie się 28 sierpnia 2020 roku. Szczegóły w REGULAMINIE.

(KWP w Katowicach / mw)