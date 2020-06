Jechały ponad 100 km/h w terenie zabudowanym. Jedna z nich zamieściła nagranie w Internecie Data publikacji 17.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 20-latka z Elbląga zamieściła na portalu społecznościowym film, na którym widać jak kierując samochodem znacznie przekracza dozwoloną prędkość. Młoda kobieta jadąc ulicami miasta w pewnym momencie na liczniku auta miała 118 km/h. Wpadła na pomysł, by pochwalić się tym swoim znajomym na portalu społecznościowym. Z kolei inna młoda kobieta z powiatu mińskiego przejeżdżała autem przez powiat węgorzewski i w obszarze zabudowanym rozpędziła je do 128 km/h. Pomimo, że prawo jazdy otrzymała cztery miesiące wcześniej, uznała, że jest już doświadczonym kierowcą.

Elbląg

Na skrzynkę e-mail Komendy Miejskiej Policji w Elblągu wpłynęło zawiadomienie od osoby, która zauważyła na jednym z portali społecznościowych film zamiszczony tam przez młodą kobietę. Sprawa trafiła do policjantów z wydziału zajmującego się wykroczeniami. Ci z kolei najpierw sięgnęli po miejski monitoring. Co prawda z konta społecznościowego nie dało się ustalić danych kobiety, ale to nie powstrzymało policjantów. M.in. po analizie zapisów z kamer monitoringu i innych danych policjanci namierzyli kobietę. Została ona wezwana do komendy jako popełniająca wykroczenie. 20-latka nie spodziewała się, że poniesie odpowiedzialność za przekroczenie prędkości. Nie potrafiła wyjaśnić dlaczego jechała tak szybko. Film zamieściła na portalu, by pochwalić się przed znajomymi. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy na 3 miesiące.

Mając na uwadze, że czyny, których dopuściła się 20-latka to poważne wykroczenia, mające bezpośredni wypływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a także wysoce szkodliwe społecznie, ustalono karę grzywny w wysokości 2000 zł. Materiał z policyjnych ustaleń trafi teraz do sądu i to tam zapadnie ostateczna decyzja co do wysokości grzywny.

Węgorzewo

We wtorek, 16.05.2020 r., policjanci z węgorzewskiej drogówki pełniąc służbę w miejscowości Kolonia Rybacka prowadzili kontrole pojazdów pod kątem przekraczania przez kierujących dozwolonej prędkości. Około godziny 20:00 zauważyli pojazd nadjeżdżający z dużą prędkością. Funkcjonariusze wykonali pomiar i urządzenie wykazało, że kierowca audi poruszał się w obszarze zabudowanym z prędkością 128 km/h. Policjanci zatrzymali samochód do kontroli. Kierującym okazała się 19-letnia mieszkanka powiatu mińskiego. Kobieta tłumaczyła funkcjonariuszom, że jest już bardzo doświadczonym kierowcą, choć prawo jazdy ma dopiero cztery miesiące i w zasadzie to już prawie dojechała do celu.

Za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h, kobieta stracił prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Ponadto została ukarana mandatem w wysokości 500 zł i 10 punktami karnymi.

Brawura i prędkość – te elementy za kierownicą często prowadzą do tragedii. Młodych kierowców cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami i jednocześnie duża skłonność do brawury i podejmowania ryzyka. Policjanci apelują o rozwagę i ostrożność do wszystkich użytkowników dróg. Dobre warunki jazdy i pewność siebie za kierownicą nie gwarantują bezpieczeństwa na drodze.

(KWP w Olsztynie / mw)