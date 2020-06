Policja i KAS zlikwidowały nielegalne salony gier hazardowych w Łomży Data publikacji 17.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Podlascy policjanci i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zlikwidowali w Łomży trzy salony, w których urządzane były nielegalne gry hazardowe. Mundurowi zabezpieczyli 10 urządzeń, na których możliwe było prowadzenie gier wbrew przepisom. Właścicielom urządzeń i osobom urządzającym nielegalne gry hazardowe grożą wysokie kary.

Funkcjonariusze podlaskiej KAS i Policji ustalili, że w trzech łomżyńskich lokalach urządzane są nielegalne gry hazardowe. Ponad 30 mundurowych z KAS i Policji w ramach skoordynowanej akcji jednocześnie wkroczyło do wcześniej wytypowanych punktów. W lokalach chronionych monitoringiem wizyjnym, domofonami i systemem selekcji klientów funkcjonariusze zabezpieczyli w sumie siedem automatów, trzy zestawy komputerowe służące do nielegalnych gier hazardowych oraz gotówkę w kwocie blisko 4 tys. złotych służącą prawdopodobnie do wypłat wygranych.

Urządzenia na których możliwe było prowadzenie gier hazardowych wbrew przepisom oraz zabezpieczona gotówka zostały zajęte do sprawy karnej - skarbowej. Funkcjonariusze przesłuchali obecne na miejscu osoby.



Oprócz sankcji karnych w postaci grzywny lub kary pozbawienia wolności, osoby urządzające tego typu nielegalne gry oraz posiadające automaty wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych, muszą liczyć się z karą pieniężną w wysokości 100 tys. złotych od każdego automatu.

(KWP w Białymstoku/kpa)