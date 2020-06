Policjanci zatrzymali złodzieja na gorącym uczynku kradzieży z włamaniem do kilku samochodów Data publikacji 17.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kara do 10 lat pozbawienia wolności grozi młodemu mieszkańcowi Wałbrzycha, który został zatrzymany przez policjantów kryminalnych z wałbrzyskiej komendy. Mężczyzna wpadł w ręce funkcjonariuszy na gorącym uczynku kradzieży z włamaniem do trzech samochodów dostawczych.

Do zdarzenia doszło 16 czerwca br., około godziny 10:00 na ul. Żeromskiego w Wałbrzychu. Sprawca, po uprzednim siłowym otwarciu zaparkowanych w tym miejscu aut, dostał się do ich wnętrza i wykradł to, co wpadło mu w ręce. Na zgłoszenie o tym zdarzeniu natychmiast zareagowali policjanci kryminalni wałbrzyskiej komendy, którzy zatrzymali podejrzanego kilkaset metrów dalej, po krótkim pościgu.

Okazało się, że 22-latek zdołał wykraść z samochodów jedynie drobne przedmioty, tj. ładowarkę oraz rękawiczki robocze, gdyż nie znalazł innych wartościowych rzeczy.

Podejrzany młody wałbrzyszanin stanie teraz przed sądem. Za kradzieże z włamaniem grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10. Skradzione mienie zostało zabezpieczone przez funkcjonariuszy.

(KWP w Krakowie / kp)