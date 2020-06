Dzielimy się tym co najcenniejsze Data publikacji 17.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W codzienną służbę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy poza czuwaniem nad bezpieczeństwem wpisało się już na stałe honorowe krwiodawstwo. Dlatego po raz kolejny policjanci z łęczyckiej komendy odpowiadając na apel RCKiK w Łodzi wspólnie z klubem HDK PCK” Strażak” przy OSP w Łęczycy dzielili się tym co najcenniejsze po to, by pomóc w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.

17 czerwca 2020 roku o godz. 8.00 przed Komendą Powiatową Policji w Łęczycy zaparkował mobilny punkt poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Łodzi. Była to już trzecia zbiórka zorganizowana w tym roku przez łęczyckich stróżów prawa. Tak jak i poprzednio policjanci i pracownicy cywilni łęczyckiej jednostki oraz przedstawiciele klubu HDK PCK” Strażak” przy OSP w Łęczycy dzielili się kroplą krwi po to, by pomóc w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Jak zawsze nie zabrakło mieszkańców powiatu oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łęczycy. Do oddania krwi zgłosiło się 29 osób. Po badaniach zakwalifikowały się 23 osoby, które łącznie oddały ponad 10 litrów krwi.

Wszystkim krwiodawcom dziękujemy za włączenie się w naszą akcję.

(KWP w Łodzi / kpa)