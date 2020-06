Sprawca dwóch fałszywych alarmów zatrzymany Data publikacji 17.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Bolesławieccy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dwukrotne fałszywe zawiadomienie o podłożeniu ładunku wybuchowego w dużej firmie logistycznej, co spowodowało ewakuację jej kilkuset pracowników oraz działania wielu służb. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres dwóch miesięcy. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności i poważne konsekwencje finansowe.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, w wyniku przeprowadzonych ustaleń, wytypowali i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o inicjowanie fałszywych alarmów bombowych. Zatrzymany to 31-letni mieszkaniec powiatu złotoryjskiego.

Mężczyzna 3 i 10 czerwca br. drogą elektroniczną powiadomił pracowników firmy mającej swoją siedzibę na terenie powiatu bolesławieckiego o podłożeniu ładunku wybuchowego na terenie przedsiębiorstwa. W konsekwencji przekazania informacji o zagrożeniu życia i zdrowia wielu osób, przeprowadzona została ewakuacja kilkuset pracowników. Spowodowało to przestój w funkcjonowaniu zakładu, doprowadzając tym samym do strat finansowych, które na ten moment oszacowane zostały na kwotę blisko 200 tys. złotych. Co więcej, w związku ze zgłoszeniem, czynności na miejscu podjęli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu - w tym grupa minersko-pirotechniczna, Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe, generując kolejne niepotrzebne koszty związane z działaniami służb.

Zebrane wśród pracowników firmy informacje dały podstawę do wytypowania potencjalnego sprawcy fałszywych alarmów. 31-latek został zatrzymany w swoim miejscu zamieszkania kilka godzin po drugim zgłoszeniu. Policjanci zabezpieczyli sprzęt elektronicznych używany przez sprawcę. Mieszkaniec powiatu złotoryjskiego był wcześniej zatrudniony w firmie, gdzie miały być podłożone materiały wybuchowe.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 2 miesięcy. 31-latkowi za inicjowanie fałszywych alarmów bombowych grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo poniesie on poważne konsekwencje finansowe związane ze stratami poniesionymi przez firmę oraz działaniami służb.

(KWP we Wrocławiu/kpa)