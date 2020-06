Czerpał korzyści z nierządu Data publikacji 18.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania policjantów z Wydziału Kryminalnego oraz Dochodzeniowo -Śledczego KWP w Łodzi a także prokuratora z Łódzkiego Wydziału Prokuratury Krajowej doprowadziły do zatrzymania mężczyzny, który czerpał korzyści z prostytucji. Podczas działań funkcjonariusze zabezpieczyli skrupulatnie prowadzone zapiski świadczące o skali procederu. Podejrzanemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze od pewnego czasu gromadzili materiał dowodowy, który świadczył, że w jednym z mieszkań wieżowca przy ulicy Łagiewnickiej w Łodzi może znajdować się agencja towarzyska. Pozyskane dowody dały podstawę do wydania prokuratorskich postanowień o zatrzymaniu i przeszukaniu. 8 czerwca 2020 policjanci podjęli obserwację wspomnianego lokalu. Około godziny 17.20 do mieszkania przyjechał mężczyzna podejrzewany o sutenerstwo. Chwilę później pod wspomnianym adresem pojawił się potencjalny klient. Była to sposobność dla funkcjonariuszy do wejścia do lokalu. W środku zastano podejrzewanego, a także dwie kobiety. Wystrój mieszkania jednoznacznie wskazywał, że świadczono tam usługi seksualne. Dodatkowo podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli zapiski z rozliczeniami a także telefony komórkowe służące do obsługi klientów. Ponadto na poczet przyszłych kar funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 12 tys. złotych, jak się okazało, pochodzące z utargu. Pod zarzutem sutenerstwa zatrzymano 56-latka. Kobiety znajdujące się na miejscu jednoznacznie przyznały, że prostytuując się czerpały korzyści z nierządu. Zgromadzony materiał dowodowy wskazywał, że proceder trwał od ponad roku. Kobiety świadczyły usługi w składzie czteroosobowym, pobierając opłaty w wysokości od 80 do 150 złotych za godzinę. Ze swoim opiekunem dzieliły zysk po połowie. Mężczyzna miał już w przeszłości konflikt z prawem. Już usłyszał prokuratorski zarzut sutenerstwa. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / mw)