Tarnowski patrol uratował seniora Data publikacji 18.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji Tarnów – Centrum prowadzili resuscytację 80-latka i walczyli z czasem o jego życie.

We wtorkowy wieczór (16.06.2020 r.) jedną z załóg pełniących służbę na terenie miasta był patrol w składzie aspirant Grzegorz Wieczorek i posterunkowa Paulina Kukułka. Po zakończonej na osiedlu Zielonym interwencji, policjanci z Komisariatu Tarnów-Centrum ledwo zdążyli odjechać do ulicy Dąbrowskiej, by uzupełnić dokumentację, gdy do ich radiowozu podbiegła spanikowana kobieta i trzęsącym się głosem powiedziała, że jej dziadek umarł podczas podróży samochodem.

Policjant natychmiast poprosił koleżankę o wezwanie pogotowia, a sam razem ze zdenerwowaną 32-latką pobiegł w stronę osobowego forda. W samochodzie zastał staruszka, z sinymi ustami i uszami. Mężczyzna nie oddychał, miał niewyczuwalne tętno i nie reagował na bodźce.

Asp. Grzegorz Wieczorek nie zastanawiał się ani chwili, zadziałał instynktownie. Wyciągnął nieprzytomnego z samochodu i ułożył na parkingu. W głowie kotłowała mu jedna myśl – musi zrobić wszystko, aby uratować starszego pana. Rozpoczął reanimację, podczas której zdołał przywrócić staruszkowi oddech, niestety nie na długo. Taka sytuacja powtórzyła się jeszcze dwukrotnie, ale policjant nie dawał za wygraną. Podczas prowadzonej resuscytacji oddech, to wracał, to zanikał. Dramatyczna walka o ludzkie życie, do której przyłączyła się również koleżanka z patrolu trwała około dwudziestu minut.

Po przyjeździe pogotowia policjant nadal kontynuował masaż serca, a załoga medyków przygotowywała pacjenta do zaintubowania. W ruch poszły defibrylator i adrenalina, co z trwającym nieprzerwanie masażem spowodowało, że 80-latek odzyskał stabilny oddech i tętno, po czym najszybciej, jak to było możliwe przetransportowany do szpitala. Mamy nadzieję, że czuje się coraz lepiej, czego mu serdecznie życzymy.



Na miejscu pozostali policjanci — z poczuciem ogromnej satysfakcji. Uratowanie komuś życia dodaje skrzydeł.

Świetna robota. Spisaliście się na medal!

(KWP w Krakowie / kp)