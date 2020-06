Chciał umówić się z 13-latką Data publikacji 18.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Katowiccy policjanci zatrzymali podejrzanego o chęć nawiązania kontaktu seksualnego z osobą małoletnią. Mężczyzna myśląc, że umówił się z 13-latką, tak naprawdę kontaktował się z osobą dorosłą. Gdy przyjechał na spotkanie, został zatrzymany przez policjantów. Na czas trwającego postępowania wobec zatrzymanego zastosowano policyjny dozór oraz poręczenie majątkowe.

Katowiccy policjanci zatrzymali 33-letniego mężczyznę, podejrzanego o chęć nawiązania kontaktu seksualnego z osobą poniżej 15 roku życia. Do zatrzymania doszło w katowickiej dzielnicy Nikiszowiec, gdzie mężczyzna umówił się na spotkanie z 13-letnią dziewczynką. Mężczyzna za pośrednictwem komunikatora internetowego namawiał ją do poddania się innym czynnościom seksualnym. Nie wiedział jednak, że tak naprawdę kontaktował się z osobą dorosłą. Dzięki czujności mieszkańca Wrocławia, który poinformował o sytuacji katowickich policjantów, stróże prawa zatrzymali mężczyznę w chwili przyjazdu na umówione spotkanie. Następnie został on osadzony w policyjnym areszcie. Na czas trwającego postępowania katowicka prokuratura zastosowała wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe w wysokości 5 tys. złotych.

Czynności w tej sprawie trwają.

