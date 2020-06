Pedofil usłyszał zarzuty Data publikacji 18.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sosnowieccy kryminalni zatrzymali 39-letniego mężczyznę, który za pośrednictwem Internetu usiłował nakłonić 13-latkę do spotkania, podczas którego miałaby ona poddać się innej czynności seksualnej. Sprawca był przekonany, że wymienia wiadomości z dzieckiem, a w rzeczywistości korespondował z osobą dorosłą. O tym, że takie spotkanie zostało umówione, powiadomił policjantów mieszkaniec Wrocławia.

Mieszkaniec Wrocławia poinformował policjantów, że 39-letni mężczyzna od jakiegoś czasu koresponduje z dorosłą kobietą, która w Internecie podała się za 13-latkę. Mężczyzna był przekonany, że wymienia wiadomości z dzieckiem. W korespondencji usiłował nakłonić dziewczynkę do spotkania, podczas którego miałaby ona poddać się innej czynności seksualnej. Kiedy pedofil przyjechał we wtorek, 16.06.2020 r., do centrum Sosnowca na umówione spotkanie, został zatrzymany przez kryminalnych. W toku dalszych czynności śledczy zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów składania małoletniej propozycji poddania się innej czynności seksualnej oraz posiadania materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich. Dziecięcą pornografię policjanci znaleźli na jednym z nośników elektronicznych należących do zatrzymanego.

39-latek na czas prowadzenia postępowania został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu do 5 lat więzienia. Czynności w sprawie trwają.

(KWP w Katowicach / kpa)