Policja bliżej obywateli dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Gdy widujesz w swojej okolicy osoby, które spożywają alkohol, zakłócają porządek lub notorycznie łamią przepisy drogowe, a nie chcesz być obojętny na takie zachowania - skorzystaj z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki niej, przy pomocy komputera lub telefonu, możesz w prosty i anonimowy sposób przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa. Zgłoszenia naniesione na mapę trafiają do policjantów, którzy bezpośrednio zajmują się rozwiązaniem wskazanego problemu.

Słoneczna, piękna pogoda, sprzyja spacerom i wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Niestety jednak, są osoby, które bagatelizują przepisy porządkowe obowiązujące w przestrzeni publicznej. W takich sytuacjach świetnym rozwiązaniem jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Dzięki temu narzędziu, każdy przy pomocy komputera lub telefonu z dostępem do internetu, może zaznaczyć na mapie swojej miejscowości miejsce, w którym dochodzi do łamania prawa. Katalog zagrożeń jest bardzo szeroki, od wykroczeń porządkowych, po używanie środków odurzających. Policjanci nie tylko sprawdzą, czy rzeczywiście we wskazanym miejscu dochodzi do naruszenia przepisów prawa, ale również podejmą działania, aby zagrożenie wyeliminować.

Od początku funkcjonowania KMZB opolscy policjanci odnotowali ponad 36 000 zgłoszeń. Przede wszystkim dotyczą one wykroczeń porządkowych, przekraczania dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym, nieprawidłowego parkowania czy spożywania alkoholu w miejscu zabronionym. Każde zgłoszenie jest weryfikowane przez policjantów, a kiedy potwierdzamy je, wyciągamy konsekwencje prawne. Tylko w bieżącym roku mieszkańcy naszego województwa na KMZB nanieśli ponad 3 000 zgłoszeń. Spośród nich potwierdzonych zostało blisko 50% a 20% już wyeliminowali policjanci.

Jeśli widzisz, że w twojej okolicy dzieje się coś niepokojącego zareaguj i zgłoś to na mapie KMZB. Pamiętajmy jednak, że w przypadkach pilnych, kiedy jest potrzebna natychmiastowa interwencja Policji korzystajmy z numeru alarmowego 112.