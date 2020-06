Policjanci ujawnili cofnięty licznik o pół mln km Data publikacji 18.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Janowscy policjanci drogówki zatrzymali do kontroli drogowej Audi 80, którego licznik nie zgadzał się o 500 tys. km. Przypominamy, że zmiana wskazania drogomierza jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Wczoraj janowscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Audi 80. Podczas sprawdzania stanu licznika pojazdu okazało się, że istnieje ogromna rozbieżność co do stanu faktycznego przebytych kilometrów. Wartość stanu licznika nie zgadzała się z wpisem, który widniał w badaniu technicznym pojazdu o 500 tysięcy kilometrów.

W związku z tym policjanci zabezpieczyli pojazd. Śledczy obecnie wyjaśniają jak doszło do takiej rozbieżności wskazań licznika i kto jest odpowiedzialny. Przypominamy, że za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

B.M.