Mężczyzna na portalach aukcyjnych oferował do sprzedaży zabytkowe monety, które umyślnie „postarzał” Data publikacji 18.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania funkcjonariuszy Referatu dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie i Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy doprowadziły do przejęcia znacznej ilości zabytkowych monet. Mężczyzna, który był w ich posiadaniu, oferował je do sprzedaży. Co więcej, niektóre z nich celowo uszkadzał, aby je „postarzyć”.

Bydgoscy policjanci w wyniku prowadzonych działań trafili na trop mężczyzny mieszkającego w powiecie dzierżoniowskim, który oferował do sprzedaży zabytkowe monety. Wśród nich miały znajdować się m.in. środki płatnicze z czasów Imperium Rzymskiego i wędrówek ludów, czyli okresu około I-V wieku n.e. Pozyskiwanie tego typu dóbr poprzez samodzielne eksplorowanie jest procederem prawnie zabronionym w naszym kraju. W związku z tym do działania przystąpili funkcjonariusze Referatu dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. Zatrzymali oni mężczyznę i przejęli 379 zabytkowych monet oraz tzw. złom numizmatyczny. W czynnościach brał udział również starszy inspektor ds. zabytków z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, który w znaczący sposób wspomógł mundurowych specjalistyczną wiedzą.

Na chwilę obecną, zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 55-letniemu mężczyźnie zarzutu niszczenia zabytków poprzez ich umyślne „postarzanie” oraz wystawiania ich do sprzedaży, czym działał na szkodę Skarbu Państwa.

(KWP we Wrocławiu/kpa)