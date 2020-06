Kobiety podające się za pracownice społeczne okradały seniorów Data publikacji 19.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie zatrzymali odpowiedzialne za kradzieże, które działały metodą "na pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej".

Od jakiegoś czasu do Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie dochodziły sygnały, że na terenie miasta, do mieszkań osób starszych, przychodzą kobiety podające się za pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie. Kobiety pod różnymi pozorami wchodziły do mieszkań osób starszych, wzbudzając ich zaufanie. Kiedy senior wychodził do innego pomieszczenia kobiety kradły pieniądze i jakby nigdy nic wychodziły z mieszkania.

W związku z kradzieżami, aby ustalić ich sprawców, funkcjonariusze wykonali ogrom pracy.

Policjanci dysponowali rysopisem sprawczyń kradzieży oraz sposobem i metodami ich działania. Jak się okazało kobiety w określonych godzinach przyjeżdżały do Białogardu i obierały sobie cel.

W sobotę (13.06.2020 r.), policjanci otrzymali sygnał o próbie kolejnej kradzieży tą samą metodą. Niezwłocznie pojechali na dworzec PKP w Białogardzie, gdzie zatrzymali dwie kobiety pasujące rysopisem do sprawczyń kradzieży.

Okazały się nimi 30 i 23-latka, mieszkanki powiatu sławieńskiego.

Na podstawie zebranych dowodów kobietom przedstawiono zarzuty okradzenia 4 starszych kobiet. Kobiety przyznały się do zarzucanych im czynów, wyjaśniły wszelkie okoliczności kradzieży. Za popełnione przestępstwa grozi im do 5 lat więzienia.

Policja prosi o zachowanie szczególnej ostrożności zwłaszcza osoby starsze i samotnie mieszkające.

Jeśli do mieszkania zapuka osoba podając się za pracownika MOPS-u czy też innej instytucji poprośmy ją o okazanie legitymacji służbowej, ponieważ każdy pracownik ją posiada. Na legitymacji widnieje zdjęcie pracownika i pieczątka organu, który ją wydał.

Można też zadzwonić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zapytać, czy osoba podająca się za pracownika socjalnego faktycznie nim jest. Osoby, która odmawia okazania nam legitymacji, należy nie wpuszczać do domu. Można też poprosić sąsiada, aby towarzyszył takiej rozmowie i wizycie. Nie dajmy się oszukać!

(KWP w Szczecinie / kp)