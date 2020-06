Policjanci z drogówki uratowali życie młodemu mężczyźnie, który chciał skoczyć z mostu Data publikacji 19.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierżant sztabowy Piotr Biszkant oraz sierżant sztabowy Paweł Staroń policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oświęcimskiej komendy Policji zapobiegli tragedii. Uratowali życie 20-latkowi, który chciał targnąć się na własne życie skacząc z mostu do rzeki.

We wtorkowy poranek (16.06.2020 r.) policjanci pełnili służbę na terenie Kęt. Tuż przed godz. 9.00, dyżurny kęckiego komisariatu Policji powiadomił wszystkie patrole o poszukiwaniach 20-latka, który wyszedł z domu grożąc, że targnie się na własne życie. W poszukiwania mężczyzny włączył się również patrol oświęcimskiej drogówki. Policjanci opisywanego mężczyznę wypatrzyli na ulicy Sobieskiego. 20-latek stał tuż przy barierce mostu na rzece Sole niebezpiecznie przechylając się w stronę rzeki. Policjanci zaczęli rozmawiać z mężczyzną, a kiedy ten odwrócił się w ich stronę chwycili go za ramiona i zabrali do radiowozu. Z uwagi na zły stan zdrowia mężczyzny na miejsce zostało wezwane Pogotowie Ratunkowe. Pod opieką ratowników medycznych 20-latek został zabrany do szpitala.

Jeśli jesteś w kryzysie pamiętaj, czekają na Ciebie osoby gotowe do pomocy.

W każdym powiecie znajduje się wiele instytucji, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc. Ważne, aby nie pozostawać z problemem samemu. Wystarczy zadzwonić lub przyjść na rozmowę w zamian uzyskując fachową poradę i wsparcie. O poradę oraz wskazanie odpowiedniej placówki można również zapytać dzielnicowego, dla którego pomoc mieszkańcom jest jednym z priorytetów służby.

Instytucje powiatu oświęcimskiego udzielające pomocy i wsparcia w kryzysie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,

ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, tel. 33 842 23 29, tel. 33 842 42 27,

e-mail: pcpr@powiat.oswiecim.pl

http://pcproswiecim.pl/

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu,

ul. Dąbrowskiego 139

tel. 33 476 01 03, 510 374 573

e-mail: wsparcie@akcja.pl

http://pcproswiecim.pl/powiatowy-osrodek-interwencji-kryzysowej

(KWP w Krakowie)