Motocyklem uciekał przed policjantami Data publikacji 19.06.2020 Policjanci z chełmskiej drogówki po pościgu zatrzymali 26-letniego motocyklistę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Wpadł podczas pomiaru prędkości na ul. Wojsławickiej w Chełmie, gdy jechał ponad 110 km/h. Jak się okazało nie miał uprawnień do kierowania tego typu pojazdami. Policjanci znaleźli też przy nim marihuanę.

Policjanci z ruchu drogowego 15 czerwca br. na ul. Wojsławickiej w Chełmie podjęli pościg za motocyklistą, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna jechał z prędkością ponad 110 km/h w terenie zabudowanym. Funkcjonariusze zatrzymali go kilka kilometrów dalej uniemożliwiając mu dalszą jazdę.

Za kierownicą jednośladu siedział 26-letni mieszkaniec gminy Chełm. Policjanci ustalili, że nie posiada uprawnień do kierowania tego typu pojazdami. Znaleźli też przy nim niewielkie ilości marihuany. Mężczyźnie zatrzymane zostało prawo jazdy.

Niezatrzymanie do kontroli drogowej zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5, a posiadanie środków odurzających do lat 3.

(KWP w Lublinie)