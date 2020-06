Rusza kampania "Bezpiecznie nad morze" – trasy alternatywne Data publikacji 19.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zachodniopomorskie wybrzeże to w okresie wakacyjnym miejsce wypoczynku dla wielu osób zarówno z kraju jak i z zagranicy. Zadaniem policji naszego regionu w tym okresie jest zapewnienie bezpiecznego dotarcia do celu jak i powrotu do miejsca zamieszkania.

Nadmierne natężenie ruchu na drogach przy jednoczesnych trwających pracach drogowych może spowodować znaczne utrudnienia w ruchu. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w tym obszarze Policja zachodniopomorska wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie postanowiła kontynuować kampanię pn. „Bezpiecznie nad morze – trasy alternatywne".

Na podstawie dokonanej oceny i analizy aktualnego stanu bezpieczeństwa na drogach województwa zachodniopomorskiego oraz prowadzonych remontów drogowych przygotowano mapę z trasami alternatywnymi z najbardziej dogodnymi możliwościami dojazdu i powrotu z miejscowości nadmorskich. Mapka zawiera m.in. trasy alternatywne nad morze, miejsca występowania zatorów drogowych, utrudnienia w ruchu spowodowane robotami drogowymi, miejsca obsługi podróżnych (MOPy) oraz miejsca funkcjonowania fotoradarów.

Mapki w formie ulotek informacyjnych zostaną rozdystrybuowane na teren wszystkich jednostek powiatowych i miejskich Policji zachodniopomorskiej oraz stacjach paliw.

Zachęcamy do korzystania z map jednak nie należy zapominać o odpowiednim przygotowaniu się do podróży. Siadając za kierownią samochodu zadbajmy o to aby wakacyjny wyjazd stał się przyjemnością a nie walką o przetrwanie. Nie należy wyruszać w podróż, gdy się jest zmęczonym lub niewyspanym – taki stan zmniejsza zdolność koncentracji, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zaśnięcia za kierownicą. Nie zapominajmy o odpowiednim przygotowaniu pojazdu do podróży; zadbajmy o jego należyty stan techniczny w tym oświetlenie zewnętrzne i uzupełnienie płynów eksploatacyjnych.

Szczegółowe informacje o warunkach drogowych na drogach krajowych podawane są pod całodobowym numerem Punktu Informacji Drogowej GDDKiA 19 111.

(KWP w Szczecinie/kpa)