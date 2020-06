Sprawcy 113 oszustw aresztowani na 3 miesiące Data publikacji 19.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sosnowieccy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą doprowadzili do zatrzymania sprawców szeregu oszustw internetowych. Dwoje mieszkańców Sosnowca: 40-letni mężczyzna i 25-letnia kobieta, którzy od lipca 2018 roku do stycznia br. oszukali łącznie 113 osób z terenu całego kraju, trafiło do aresztu. Para wystawiała na portalach sprzedażowych przedmioty, których w rzeczywistości nie zamierzała wysłać kupującym. Po przesłaniu zaliczki kontakt ze sprzedającymi się urywał.

Para z Sosnowca podszywając się pod różne osoby, na portalach internetowych oferowała do sprzedaży różne przedmioty. Głównie były to artykuły dla dzieci: wózki, huśtawki, foteliki i zabawki. Zdarzały się również elektronarzędzia i sprzęt elektroniczny. Tak naprawdę jednak przedmiot transakcji nie miał znaczenia, ponieważ do faktycznej sprzedaży nie dochodziło. Po zainkasowaniu zaliczki lub całej należności oraz po złożonej kupującym solennej obietnicy wysyłki przedmiotu kontakt ze sprzedającym się urywał.

Przestępcza działalność pary oszustów z Sosnowca trwała od lipca 2018 roku aż do początku roku 2020. Pokrzywdzonymi są osoby z terenu całej Polski. Jak ustalili śledczy, sprawcy w ciągu 1,5 roku oszukali aż 113 osób. Śledztwo było skomplikowane i pracochłonne, ponieważ oszuści używali danych wielu osób oraz różnych rachunków bankowych otwieranych na te dane. Systematycznie gromadzony materiał dowodowy pozwolił jednak na wykazanie, kto stoi za tymi oszustwami i zatrzymanie sprawców. Nie było to łatwe, ponieważ oboje, świadomi faktu, że mogą być poszukiwani, celowo unikali wszelkich kontaktów z przedstawicielami organów ścigania. Często zmieniali miejsce pobytu, wynajmując kolejne mieszkania. Policjant prowadzący sprawę przez przypadek zauważył podejrzanego na ulicy, dzięki czemu podążając za nim wytropił miejsce, gdzie tym razem się ukryli.

40-letni mężczyzna i 25-letnia kobieta usłyszeli zarzuty dokonania szeregu oszustw. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Obojgu grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. Z materiałów zabezpieczonych m.in. w trakcie przeszukań można wnioskować, że w sprawie pojawią się kolejne wątki. Prokuratura zdecyduje, czy zostaną one rozpoznane w tym postępowaniu, czy też będą przedmiotem odrębnego dochodzenia.

(KWP w Katowicach/js)