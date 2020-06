Już miał przygotowane puchary dla zwycięzców … 29-letni organizator nielegalnych wyścigów motocyklowych z zarzutami. Data publikacji 19.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 29-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego usłyszał zarzuty organizowania imprezy masowej bez wymaganego zezwolenia. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał się karze 4 miesięcy ograniczenia wolności, polegającego na nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pokrycia kosztów procesu.

W ubiegłym roku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu podjęli czynności służbowe w związku z pojawieniem się na jednym z portali społecznościowych informacji o planowanej imprezie masowej. Impreza w postaci rozpoczęcia sezonu motocyklowego miała zostać zorganizowana 28 kwietnia 2019 roku, na dwupasmowym odcinku drogi krajowej nr 47, w miejscowości Chabówka. Administratorem internetowego profilu, na którym zamieszczono post był 29-letni mężczyzna, który umieścił w nim zaproszenie na organizowaną imprezę, zachęcając do udziału. Ponadto systematycznie umieszczał zdjęcia oraz informacje na temat podobnych rywalizacji.

Chęć udziału w organizowanym przedsięwzięciu udział zgłosiło ponad tysiąc osób, a zainteresowanych ewentualnym udziałem było ponad 4 tysiące osób. Niepokojące było jednak to, że to rozpoczęcie sezonu motocyklowego miało mieć postać wyścigów i to w warunkach normalnie odbywającego się ruchu drogowego na drodze krajowej. Tymczasem zawody sportowe, rajdy, wyścigi, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie od zarządcy drogi. Nadto, zorganizowanie masowej imprezy sportowej, na której może być obecnych nie mniej niż 1000 osób na otwartym powietrzu wymaga zezwolenia właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W tej sprawie Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu wszczęła śledztwo, a policjanci z nowotarskiej komendy wykonywali zlecone czynności. Po przeprowadzeniu niezbędnych ustaleń, zlokalizowania „organizatora rajdu”, na początku kwietnia ubiegłego roku, policjanci realizując postanowienie prokuratora dokonali przeszukania mieszkania mężczyzny. W toku tych czynności zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, sprzęt fotograficzny oraz puchary przeznaczone dla zwycięzców z wygrawerowaną nazwą organizowanej imprezy. Rajd oczywiście się nie odbył, a zebrane materiały i dokumentację poddano dalszej analizie.



Zgromadzony materiał dowodowy był podstawą do przedstawienia 29-latkowi zarzutów. W piątek tj. 12 czerwca 2020 roku, mężczyzna w prokuraturze usłyszał zarzuty dotyczące organizowania imprezy masowej bez wymaganego zezwolenia (art. 58 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych). Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał się karze 4 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pokrycia kosztów procesu.