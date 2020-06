Konkurs plastyczno-filmowy pn. „Stok nie jest dla bałwanów” rozstrzygnięty! Data publikacji 19.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Miło nam poinformować, że w dniu 17 czerwca 2020 r. został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs plastyczno-filmowy pn. „Stok nie jest dla bałwanów” zorganizowany w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Organizatorem konkursu była Komenda Główna Policji wraz ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, Polskim Związkiem Narciarskim oraz Fundacją PZU.

Jury składające się z przedstawicieli Organizatora oraz Partnerów wyłoniło ostatecznie 6 prac plastycznych spośród prawie 1 000 nadesłanych, oraz 6 spotów filmowych.

Przedsięwzięcie adresowane było do osób urodzonych w 2004 roku bądź później. Od 11 stycznia 2020 roku do 6 marca 2020 roku do Biura Prewencji Komendy Głównej Policji można było nadsyłać prace wykonane dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych oraz nakręcić spot filmowy maksymalnie do 60 sekund. Zadaniem uczestników konkursu było zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Jury podczas posiedzenia przeanalizowało nadesłane prace, biorąc pod uwagę wartość merytoryczną, artystyczną, wiek autora oraz spójność przekazu wyrażanego pracą z tematem konkursu, jak również samodzielność wykonania pracy.

WERDYKT JURY:



KATEGORIA I – PRACA PLASTYCZNA (wiek 5-10 lat)

I MIEJSCE

WERONIKA BERCZYŃSKA

II MIEJSCE

JOANNA GOLMANOWSKA, JAN GOLMANOWSKI

WYRÓŻNIENIE

KORNELIA ZAJĄC, MATEUSZ ZAJĄC



KATEGORIA II – PRACA PLASTYCZNA (wiek 11-16 lat)

I MIEJSCE:

GABRIELA CHŁOPEK

II MIEJSCE:

NIKOLA RUGOR, MAGDALENA JENDERKO, KAROLINA WYLEŻOŁ

WYRÓŻNIENIE:

WIKTORIA KOC



KATEGORIA I – SPOT FILMOWY (wiek 5-10 lat)

I MIEJSCE:

JĘDRZEJ RAWLUK

II MIEJSCE:

OSKAR SUCHANEK

WYRÓŻNIENIE:

LILIANNA BURAKOWSKA, KACPER WIŚNIEWSKI



KATEGORIA II – SPOT FILMOWY (wiek 11-16 lat)

I MIEJSCE:

RAFAŁ STOLARZ

II MIEJSCE:

SEBASTIAN CEBULA, KACPER KUDASIK, DOMINIK KUDASIK

WYRÓŻNIENIE:

ALEKSANDRA SKOCZEŃ, MAGDALENA GRZEGOREK



Jury gratuluje laureatom konkursu i bardzo dziękuje wszystkim jego uczestnikom za zaangażowanie oraz nadesłane prace. O terminie i formie wręczenia nagród laureaci oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.

(KGP)